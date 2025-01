La Vis con la spinta dei tifosi verso Terni. Big match durissimo con terzo posto a vista

Domani alle 19,30 al Libero Liberati di Terni la Vis vuole aggiungere la pietra più preziosa alla sua già ricca collana di vittorie. Dopo sei successi ed un pareggio nelle ultime 8 gare, gli uomini di Stellone vedono nella gara contro la Ternana la possibilità, per la prima volta in stagione, di agguantare il terzo gradino del podio. Per sconfiggere a domicilio la corazzata di mister Ignazio Abate servirà però una prestazione magistrale. Nei ranghi della formazione umbra, alle prese con diversi infortuni, rientrano tre pedine importanti come Maestrelli, Casasola e Cianci. Se per il primo, giovane difensore centrale rientrato a lavorare in gruppo dopo tre settimane di stop, resta in dubbio l’impiego dal primo minuto per Casasola e Cianci la titolarità appare scontata.

La loro assenza si era infatti sentita nell’ ultima gara, quella di Pineto, dove i rossoverdi, a sorpresa, hanno raccolto la loro seconda sconfitta stagionale. A causa delle tante indisponibilità gli uomini di Abate sono infatti parsi irriconoscibili nell’ ultimo turno di campionato soprattutto nella ripresa. Dopo un primo tempo in cui hanno creato un solo tiro dalla distanza, nel secondo dopo una disattenzione difensiva che ha provocato il gol di Chakir non sono più riusciti a reagire. Sconfitta che oltre ad aver fornito la possibilità alla Virtus Entella di allungare in vetta, ora è a più cinque sulle inseguitrici, ha permesso a tutte le altre di accorciare sulle Fere. Per questo motivo la società è subito corsa ai ripari sul mercato definendo in poche ore un doppio colpo importante. Nelle ultime ore sono infatti giunti a Terni il centrocampista Andrea Vallocchia, reduce da un’ ottima prima parte di stagione alla Triestina, e l’ala sinistra Vincenzo Millico, protagonista nel Foggia. Entrambi sono dunque subito pronti a mettersi a disposizione di Abate che contro la Vis dovrà fare a meno del difensore centrale Krastev, dei mediani Damiani, Viviani, Romeo e dell’ attaccante classe 2004 Mattya D’Alessandro. Potrà però disporre del capocannoniere del campionato Emmanuele Cicerelli. La trentenne ala sinistra, a segno dal dischetto anche nella vittoria per 2-0 della gara d’andata, contro la Vis vorrà riprendere un rapporto con il gol che in queste ultime giornate pare essersi interrotto. Un solo gol nelle ultime cinque, rappresenta infatti un’anomalia nel percorso stagionale dell’ex Catania.

Contro gli umbri tuttavia Stellone potrà contare su una rosa quasi al completo, mancante di Nina, infortunato alla mano, e Gambino ceduto in prestito alla Nuova Igea Virtus. I precedenti di questa sfida non sorridono ai biancorossi, 4 sconfitte, 1 pareggio e 2 vittorie, ma il momento di generale euforia spinge ai ragazzi pesaresi a credere nell’ impresa. Ci credono anche i tifosi che oggi incoraggeranno la squadra allo stadio prima della partenza per l’Umbria.

Lorenzo Mazzanti