La Vis è già sul mercato. Trattativa per Nicastro

In casa della Vis Pesaro sono due gli appuntamenti che caratterizzeranno l’anno nuovo che sta per arrivare: la gara casalinga con la Spal e il mercato. Partendo da quest’ultimo, l’interessamento della società biancorossa per l’attaccante del Pontedera Francesco Nicastro (cl’91) è concreto e si potrebbe già materializzare subito dopo l’apertura delle liste di trasferimento, anche se nel mirino del responsabile dell’area tecnica Michele Menga ci sono altri calciatori che possono coprire il ruolo di punta centrale. Riguardo invece eventuali partenze c’è una richiesta per Alessandro Mattioli da parte di tre società: Torres, Renate e Crotone. Per Davide Marcandella invece c’è l’interessamento concreto della Fermana e dell’Alessandria. La stessa Alessandria vorrebbe anche Francesco Cusumano, appetito però anche dal Messina. Per Sylla non ci sono novità dopo il forte interesse nei giorni scorsi di due società della stessa categoria e una (meno concreta) di serie B. Passando al match del nuovo anno contro la Spal c’è da dire che quest’ultimi potrebbero cedere il terzino sinistro Raffaele Celia (cl’1999): su di lui ci sono gli occhi puntati de La Spezia. Altro partente pare che sia l’attaccante italo svizzero Marco Rosafio, classe 1994 che nella Spal non sta trovando molto spazio. Su di lui si è interessato il Padova. La dirigenza spallina comunque guarda anche a qualche ulteriore rinforzo dopo l’ingaggio nei giorni scorsi dell’attaccante ex Pordenone Simone Edera (classe ’97). Si parla del possibile arrivo di Alberto Paloschi classe 1990 ex Siena e Desenzano.

In classifica generale la Spal ha 19 punti, gli stessi della Vis Pesaro, sopra a soli 5 punti c’è il "Paradiso", ovvero la zona playoff. Il mercato può regalare l’energizzante necessario allo scopo.

Guardando le altre, il Pescara sembra che abbia pensato per l’attacco a Samuele Spalluto del Monopoli. All’Ancona pare che piacciano il difensore esterno Alessandro Di Renzo (classe 2000) del Monterosi e il centrocampista Riccardo Calcagni del Novara (classe 1994) del Novara.

Amedeo Pisciolini