La Vis incassa i complimenti della Pianese. Cangi: "Pesaro sta facendo un gran torneo"

Nessun dramma. La Vis, che è tornata ad allenarsi ieri pomeriggio, torna a casa a mani vuote ma con la consapevolezza di avere tenuto testa all’avversaria, la Pianese, una delle rivelazioni del campionato, nonostante una partita giocata in dieci per larghi tratti a causa dell’espulsione di Coppola. Una Vis che incassa anche i complimenti del direttore sportivo della Pianese Francesco Cangi: "Bisogna riconoscere che Pesaro sta disputando un grande campionato. Abbiamo giocato bene nel primo tempo, quando siamo stati aggressivi nei confronti di un avversario forte. Poi forse nel secondo tempo siamo arretrati ed è uscita la Vis in palleggio con ottime trame. Ho visto una Vis importante che merita i 22 punti in classifica. Siamo stati bravi a difenderci nonostante loro abbiano colto due pali e poi l’abbiamo chiusa con Da Pozzo". Ma il campionato non concede facili entusiasmi: "Sappiamo benissimo – riprende Cangi – che in questo campionato puoi vincere due partite consecutive che magari ti proiettano tra le prime dieci, ma le puoi anche perdere e allora scivoli di qualche posizione. Non ci si può né rilassare né illudere, è un torneo complicato. Si può solo far tesoro dei risultati positivi per allenarsi meglio e far crescere i giovani. Anche i risultati dell’ultimo turno dimostrano che in questo campionato non c’è nulla di scontato".

Il portiere della Pianese Boer ha avuto qualche brivido per i pali colpiti da Di Paola e non solo: "Loro hanno iniziato bene pressando alto, noi siamo riusciti a gestirli e il doppio giallo a Coppola ci ha molto aiutati. Giocare con l’uomo in più ci ha agevolati non poco, siamo stati comunque bravi perché loro continuavano ad attaccare, a pressare alti, con le due punte che sono brave a tenere palla, a gestire e a spizzare, sicché la Vis riusciva a guadagnare campo e a salire abbastanza bene nonostante l’uomo in meno. Ci hanno creato qualche difficoltà, ma per fortuna con il gol del 2-0 abbiamo messo al sicuro il risultato. Forse avremmo dovuto chiudere prima la gara, viste le tante occasioni avute e la superiorità numerica. Dobbiamo migliorare nella gestione della gara".

Qui Ascoli. Bianconeri in piena crisi e a caccia di una vittoria a Pesaro (venerdì ore 20,30) contro la Vis. Dovrebbe essere ancora Di Carlo a guidare i bianconeri dalla panchina, ma l’allenatore è comunque in bilico così come chi ha concepito la squadra che sta deludendo i tifosi, ovvero il direttore sportivo Massimo Righi. Di Carlo era subentrato al tecnico Carrera ma in sette partita ha raccolto appena tre punti, frutto di tre pareggi e quattro sconfitte che hanno mandato in subbuglio l’ambiente ascolano. I bianconeri sono penultimi con Spal, Sestri Levante e Milan Futuro.

Posticipo. La partita tra Campobasso e Milan Futuro è stata posticipata a giovedì 5 dicembre alle 20.