La Vis nella tana del lupo affamato di punti. Stellone: "Serve un’altra partita d’intensità"

Sulle pietre della storia di Gubbio c’è scritto anche che la Vis da quelle parti ha sempre fatto terribilmente fatica. In quasi un

secolo di confronti, le uniche due vittorie datano 1939 (0-5) e

1966 (0-2, gol decisivo di Gabriele Ceccolini). In tempi recenti, poi, solo sonore sconfitte, dentro e fuori: 5 di fila nelle ultime edizioni, per un clamoroso 14 a 1 in fatto di gol. Ce n’è abbastanza per scuotere l’orgoglio. Approfittando anche degli assist del momento: il Lupo attuale è un po’ sdentato, anche per via delle assenze, la Vis sta bene.

Roberto Stellone diffida: "Gubbio in crisi? Ha solo un punto meno di noi. E’ una squadra da playoff, farà di tutto per rimediare alle ultime due sconfitte". L’ultima, in verità, figlia di una "prestazione inaccettabile", per ammissione di mister Taurino che sente venir meno la fiducia di patron Notari. Stellone ha avuto poco tempo per preparare la partita: "Ho appena finito di vedere i filmati dei nostri avversari – dice prima della riunione tecnica – noi non dobbiamo assolutamente accontentarci di quanto fatto finora, calare di atteggiamento e concentrazione. Anche perché fuori casa, al di là delle buone prestazioni, non abbiamo fatto molti punti".

Squadra che stravince non si tocca? Giammai, il turn over è annunciato, ed è in funzione anche della partita successiva (domenica arriva la capolista Pescara). "Si deve cambiare, lo sapete. Non andiamo dietro alla prestazione o al risultato, dobbiamo far sentire tutti importanti". Il problema è indovinare i 4-5 cambi previsti. Il mister non anticipa nulla, se non che pescherà anche tra chi ha giocato poco: "Prima devo comunicarlo ai ragazzi". Rientra Bove dalla squalifica, ok. Il resto è da scoprire. Potrebbe essere il turno di Ceccacci, Obi, Molina. Probabile conferma per Okoro. E il super Cannavò a tutta fascia: "E’ una carta che ci giocheremo spesso". Il coraggio, certo, non mancherà. Solita citazione statistica: "Siamo la squadra che tira di più verso la porta avversaria". Su tutto, però c’è la tenuta mentale: "Se cala di tensione, la nostra diventa una squadra normalissima". Infine, il mantra: "Ogni partita vale 3 punti, e noi quelli vogliamo". Ed è quello che vogliono anche gli oltre 150 tifosi al seguito. Il Gubbio non avrà in attacco Di Massimo, D’Ursi, Tomassini. Stramaccioni (altro ex insieme a Venturi) dovrebbe giocare.

Così in campo (stadio Barbetti ore 20,45).

GUBBIO (5-3-2): Venturi; Tozzuolo, Rocchi, Stramaccioni; Corsinelli, Rosaia, Proietti, Iaccarino, David; Giovannini, Rovaglia (Fossati). All. Taurino. A disp. Bolletta, D’Avino, Zallu, Signorini, Pirrello, Sportolaro, Iaccarino, Faggi, Conti, Maisto.

VIS (3-4-1-2): Vukovic; Ceccacci, Coppola, Bove; Zoia,

Paganini (Obi), Pucciarelli, Peixoto (Cannavò); Orellana; Molina (Nicastro), Okoro. All. Stellone. A disp. Munari, Zocchi, Tonucci, Palomba, D’Innocenzo, Di Paola, Nina, Antolini, Gambino, Forte.

Arbitro: Gauzolino di Torino.