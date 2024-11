La Vis verso il derby senza Pucciarelli. Orellana prenota una maglia da titolare

I fedelissimi accusano le fatiche e i colpi di questa prima parte di campionato. Dopo Luca Paganini, utilizzato solo per uno spezzone a Piancastagnaio, tocca a Manuel Pucciarelli. Il centrocampista ex Chievo, che fin qui ha messo in fila 19 gare piene, comprese le ultime 5 della scorsa stagione, sarà costretto a saltare il derby di venerdì sera al Benelli con l’Ascoli. L’assenza del centrocampista, toccato duro con la Pianese ed uscito zoppicante, si è notata nell’allenamento di ieri mattina, che ha proposto lavoro leggero a bordo campo per i titolari di domenica scorsa e una partita intensa a tutto campo per gli altri, compresi molti elementi della Primavera.

Sotto osservazione al centro della difesa Tonucci, candidato principale a prendere il posto dello squalificato Coppola (l’alternativa è lo spostamento al centro di Bove), mentre in attacco hanno giostrato prevalentemente Molina e Orellana. Quest’ultimo, sempre rapido nei movimenti e qualitativo nelle giocate, ha messo a segno diversi gol ed è un altro candidato a un posto da titolare, vista la squalifica di Okoro e il probabile arretramento di Di Paola. Tra i Primavera, in evidenza Rabbini, attaccante classe 2005 arrivato da poco dalla Cremonese, che mister Stellone ha ormai aggregato stabilmente alla prima squadra. Paganini ha giocato la partita per intero e appare pienamente recuperato. Ancora out Neri, Busato e Antolini, cosicchè gli assenti in vista del derby diventano 6.

In casa Ascoli si registra la squalifica di Alagna per una giornata. In diffida Quaranta, Bertini e D’Uffizi. Il Picchio è in crisi nera (3 pareggi e 4 sconfitte dall’avvento di Di Carlo) ma nell’ultima gara col Pontedera ha dato segnali di risveglio. La squadra si allena lontano da occhi indiscreti (anche per evitare l’ira dei tifosi) e mostra lacune evidenti, dettate anche dalla crisi economica, ma dispone comunque di un bomber vero come Corazza e una rosa ricca di nomi, oltre a giovani emergenti come Bando.

Biglietti. Bruciata in poche ore la dotazione per i tifosi bianconeri. Il settore ospiti (588 posti) ieri all’ora di pranzo risultava già esaurito. Ora tocca ai pesaresi far sì che il Benelli possa presentare venerdì un pubblico

degno di una sfida che manca da 23 anni. La prevendita è già cominciata e i biglietti per i tifosi della Vis sono in vendita sia on line che nei punti vendita autorizzati in città. Da domani anche ai botteghini.

La curiosità. Fatto senza precedenti: la Vis di Stellone (un ex insieme a Paganini) si presenta con il doppio dei punti dei bianconeri (22 contro 11). Ma sul campo, come sempre, si partirà alla pari.