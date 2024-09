L’Acf Foligno debutta con una storica vittoria. Tomassini firma il successo al "Blasone"

Acf Foligno

1

Terranuova Traiana

0

ACF FOLIGNO 4-3-3: Tognetti; Santarelli, Nuti, Schiaroli, Mancini; Panaioli (19’ st Carletti), Ceccuzzi (52’ st Maselli), Mattia; Khribech (28’ st Settimi), Tomassini (36’ st D’Urso), Calderini (19’ st Di Cato). A disp.: Lori, Cesaretti, Zmejkoski, Pupo Posada. All.: Manni.

T.TRAINA 4-2-3-1 Timperenza; Marini, Bega, Cappelli, Senzamici (7’st Sacconi); Mannella (15’ st Ricci), Cioce; Suplja (7’ st Grieco), Massai, Dini (39’ st Castaldo); Oitana (46’ st Tassi). (Ermini, Cardo, Martini, Petrioli). All.: Becattini.

Arbitro : D’Agnillo di Vasto.

Rete: 33’ pt Tomassini.

Note : spettatori 250 circa. Ammoniti: Mancini, Bega, Settimi. Angoli: 2-8.

FOLIGNO – Per l’Acf Foligno l’esordio in serie D non poteva essere migliore. Gli uomini di Alessandro Manni, dopo una partita non bella ma concreta, sono riusciti a superare 1- 0 il Terranuova Traiana. Il team toscano, anch’esso al debutto, nella seconda mezzora della rirpesa ha cercato in tutti i modi, senza esito di pareggiare. A regalare i primi tre punti storici dell’Acf in serie D è stato Simone Tomassini: al 33’ della prima frazione di gioco ha trasformato un preciso suggerimento di Calderini con un colpo di testa. Un successo che l’Acf ha costruito nel primo tempo e poi dopo aver sbagliato due-tre ghiotte occasioni per chiudere la partita, nell’ultimo quarto d’ora è riuscito con grande sofferenza a difendere il gol partita. "La gara – ha commentato Alessandro Manni – ci ha fatto capire ancora di più che in questo campionato impegno di grosso sacrificio e contenimento (superba la prestazione del giovanissimo portiere Laerte Tognetti) li incontreremo ogni domenica. Bravi i ragazzi che anche in questi occasione, pur soffrendo, sono riusciti a portare a casa un risultato importante ma, ripeto non dovevamo soffrire così tanto una partita che potevamo e dovevamo chiudere in quelle occasioni che abbiamo costruito nella seconda frazione di gioco. Dico questo – ha concluso Manni – consapevole che l’Acf è un collettivo che al cospetto del Terranuova che ci ha creduto fino all’ultimo, non vanta le qualità per difendere un risultato di misura". Al 33’ l’Acf ha spezzato l’equilibrio con il gol di Tomassini. In avvio dei secondi 45 minuti l’undici folignate al 12’ fallisce il raddoppio con Tomassini.

Carlo Luccioni