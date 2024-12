L’Acf Foligno fa l’impresa. Vittoria in dieci fuori casa

Seravezza

2

Acf Foligno

3

SERAVEZZA 3-4-1-2: Lagomarsini; Mosti (30’ st Sforzi), Menghi, Sanzone; Paolieri (34’ st Conde) Bedini, Greco, Coly (25’ st Lepri); Bartolini (17’ st Turini); Benedetti, Bocci. A disp.: Borghini, Sessa, Piccolo, Salerno, Caddeo. All.: Brando.

ACF FOLIGNO 4-3-3: Tognetti; Santarelli, Nuti, Schiaroli, Mancini; Settimi (37’ st Mattia), Ceccuzzi, Panaioli; Khribech (43’ st Grea), Tomassini (46’ st Di Cato), Calderini. A disp.: Santi, M. Cesaretti, Maselli, Zmejkoski, Zichella, Pupo Posada. All.: Manni.

Arbitro: Rinaldi di Novi Ligure.

Reti : 24’ pt Settimi, 45’ pt Greco, 32’ st Settimi , 37’ st Nuti. 39’ st Bocci.

Note : al 5’ st espulso Calderini per somma di ammonizioni. ammoniti: Mosti, Bedini, Ceccuzzi, Grea.

SERAVEZZA (LUCCA) - "Se vogliamo raccogliere punti saranno necessarie una grossa organizzazione di gioco, energia, sacrifico e tanta applicazione". Sollecitazioni quelle di Manni che l’Acf sul difficile terreno toscano al cospetto della seconda della classe l’Acf (alla terza vittoria consecutiva in trasferta) ha risposto con una impresa confezionata quando si è trovata in inferiorità numerica per l’espulsione di Calderini. Un blitz che cancella lo scivolone casalingo del turno precedente e consente a Settimi (sua la doppietta) e soci di risalire al terzo posto della classifica. Impresa che consentirà all’Acf di preparare con serenità il super bi match del Blasone con il Livorno.Confronto con il Seravezza che ha messo a dura prova l’Acf brava a trovare il vantaggio, reagire al momentaneo pareggio dei toscani fino a trovare il tre con Nuti il gol del 3–1 finale. Vantaggio che l’Acf ha trovato al 24’: da una rimessa laterale Settimi calcia con la sfera che gonfia la rete toscana forse con la complicità di Tomassini. Il gol del momentaneo pareggio al 45’ realizzato da Greco che deposita la sfera alle spalle d Tognetti. In avvio dei secondi 45 minuti l’Acf in dieci continua a giocare e al 32’ ancora con Settimi bravo a superare l’estremo difensore toscano. Passano 7 minuti e al 37’ Nuti penetrato nel cuore dell’area toscana realizza di testa il 3 -1. Il Seravazza che 39’’con Bocci accorcia le distanze ma il risultato rimane inchiodato sul 3 - 2 per la sempre più sorprendente Acf Foligno.

Carlo Luccioni