L’Acf Foligno firma il tris e avvicina il sogno. La capolista corre e supera l’Angelana

Angelana

1

Acf Foligno

3

ANGELANA 4-3-1-2: Buini; Subbicini, Bocci, Melillo, Bolletta; Ravanelli, Gabrielli (37’ st Abbate), Bartolini (13’ st Sforna); Ventanni (22’ st Vitaloni); Colombi (46’ st Lo Gelfo), Confessore (22’ st Luparini). A disp.: Lo. Bocci, Sallaku, Sangare, Cuocolo. All.: Gregori.

ACF FOLIGNO 4-3-3 Lori; Zichella (17’ st Tortoioli), Sedran, Nuti, Benedetti; Bruschi (29’ st Di Cato), Settimi, De Sanctis (41’ st Tempesta); Khribech (29’ st Kuqi), D’Urso (34’ st Rocchi), Calderini. A disp.: Bonomo, Moracci, Currieri, Brunetti. All.: Manni.

Arbitro: De Paolis di Cassino

Reti: 13’ pt Bolletta, 29’ pt Settimi, 10’ st Khribech, 21’ Calderini (rig)

Note: spettatori 300 circa. Espulso 46’ dalla panchina il dirigente Acf Bianconi. Ammoniti: Bartolini, Bolletta, Zichella, Bruschi, Khribech, all. Manni . Angoli: 6-2.

S. MARIA DEGLI ANGELI – Un altro importante passo in avanti verso il coronamento di un sogno. La capolista Acf Foligno con il blitz 3-1 sul terreno dell’Angelana approfitta del pareggio del Terni Fc per allungare a tre lunghezze il margine di vantaggio nei confronti dell’undici ternano che il prossimo turno incroceranno Settimi (il migliore in assoluto che schierato a sorpresa davanti alla difesa, oltre al gol del pareggio è stato protagonista di una superba prestazione) e compagni in un confronto decisivo per il salto in serie "D". "Sapevamo delle difficoltà della partita ma ero altrettanto convinto che l’Acf – ha commentato Manni - aveva le armi per superare anche questo ostacolo". "Dopo il momentaneo vantaggio – ha replicato Gregori – abbiamo avuto e sprecato l’occasione per firmare il doppio vantaggio poi è salita in cattedra l’Acf che prima ha pareggiato e nei secondi 45 minuti ha completato la rimonta". L’Angelana ha trovato il vantaggio con Bolletta e Confessore ha fallito il doppio vantaggio. A quel punto l’Acf si è svegliato e con Settimi arriva al pareggio. Nella ripresa Khribech e Calderini dal dischetto completano la rimonta. Al triplice fischio i tifosi in delirio al momento del pari del Città di Castello con il Terni Fc, con il gol che firmato dall’ex falchetto Maurizio Peluso.

Carlo Luccioni