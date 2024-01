L’Acf Foligno inizia male, arriva il primo ko. Il Pontevalleceppi si conferma ammazzagrandi

PONTEVALLECEPPI

3

ACF FOLIGNO

2

PONTEVALLECEPPI (3-5-2): Biscarini; Cerboni, Ravanelli, Ricci; Covarelli, Dolcini, Giuliacci, Procacci, Silvestri; Paladino, (36’ pt Dyrma, dal 26’ st Bettiol) Dragoni. (22’ st Urbanelli). A disp.: Brachelente, Bazzarri, Zaroli, Sirci, Carletti, Malà. All.: Polverini.

ACF FOLIGNO (4-2-3-1): Lori; Tortoioli (12’ st Zichella), Currieri, Mattia, Benedetti; Bruschi (12’ st Di Cato), Brunetti (16’ st De Sanctis); Khribech (31’ st Rocchi), Settimi, Calderini, D’Urso. A disp.: Bonomo, Moracci, Sedran, Cesaretti, Tempesta. All.: Manni.

Arbitro: Temperoni di Terni (Capicci e Sensini di Terni).

Reti: 7’ pt Ricci, 10’ pt Paladino), 42’ pt Khribech , 44’ pt Calderini , 40’ st Procacci.

NOTE: spettatori 200 circa. Ammoniti: Mattia, Bruschi, Zichella (A). Recupero: pt 2’, st 4’.

Il Pontevalleceppi si conferma ammazzagrandi infliggendo il primo ko della stagione all’Acf Foligno che resta comunque salda in testa al campionato di Eccellenza a più 7 sul Terni Fc, sconfitto a Castiglione del Lago. Dopo aver battuto proprio il Terni Fc, i biancorossi di Polverini superano 3-2 anche l’undici di Manni conquistando il sesto risultato utile di fila che proietta il Pontevalleceppi a 4 punti dai playoff. La capolista prova a suonare il primo squillo al 5’ con Settimi ma Biscarini c’è. Il gol così lo trova il Pontevalleceppi al primo affondo con Ricci, al terzo centro in campionato. Neanche il tempo di organizzare una reazione per la prima della classe, che il Pontevalleceppi raddoppia con il classe 2004 Paladino. Dieci minuti e l’Acf Foligno è già sotto 2-0, novità assoluta per una formazione che, in tutto il girone d’andata, aveva subito solo 6 reti. Al 42’ è Khribech a tirare fuori la specialità della casa: palla all’incrocio e gol numero 8 in campionato. L’altra stella dell’Acf, Calderini, firma il 2-2. In avvio di ripresa Khribech sbaglia da metri zero sull’imbeccata di Settimi. Nulla in confronto all’occasionissima fallita a merà ripresa esatta. E così, per la famosa legge non scritta del calcio, ecco che il Pontevalleceppi, con Procacci trova la stoccata vincente per il 3-2.