L’Acf Foligno vola al Blasone nella ripresa. Supera il Flaminia e ritrova il terzo posto

ACF FOLIGNO 4-3-3: Tognetti; Santarelli (46’ st Cesaretti), Grea, Schiaroli, Zichella; Settimi (31’ st Mattia), Ceccuzzi (40’ st Di Cato), Panaioli; Khribech (37’ st Pupo Posada), Tomassini, Calderini (46’ st F. Nuti). A disp.: Bulgarelli, Mancini, Maselli, Porzi, F. Nuti. All.: Manni.

FLAMINIA 4-3-3: Nespola; Falli, Lisari, Lo Zito, Penchini (25’ st Zanchi); Malaccari, Ricozzi, Benedetti (27’ st Celentano); Sirbu Tascini, Casoli. A disp.: Faralli, Pigna, Igini, Paun, Orlandi, Ciganda, Brasili. All.: Abbate.

Arbitro: Mariani di Livorno.

Reti: 24’ st Tomassini, 38’ st Pupo Posada (FF).

Note: spettatori 200 circa. ammoniti: Lisari, Zanchi, Khribech: Angoli: 7-3.

FOLIGNO – Dopo la frenata con il Figline, l’Acf Foligno supera 2-0 il Flaminia e ritrova il terzo posto della classifica. Successo che gli uomini di Alessandro Manni dopo un primo tempo di studio e aver fallito un paio di ghiotte occasioni, sono riusciti ha spezzare l’equilibrio nella seconda frazione di gioco, grazie ai gol di Tomassini e Pupo Posada. Partita che l’Acf ha dominato per l’intero arco della gara lasciando alla compagine laziale una sola occasione da gol quella di Sirbu, conclusione sventata in angolo dalla attenta retroguardia folignate. "E’ stato successo che conferma le potenzialità di una squadra matura – è il commento di Manni – brava ad aspettare il momento opportuno per colpire. Bravo Calderini a costruire l’azione che Tomassini ha concluso nel migliore dei ma bravo l’intero collettivo subentrati compresi, tutti protagonisti di una prestazione di livello, contro un avversario che alla vigilia era stato ipotizzato come uno autentico spauracchio, tre punti che ci consentono di avvicinarci sempre di più verso l’obiettivo della permanenza". Successo dell’Acf che lascia poco spazio alle recriminazioni dell’undici laziali, la cui situazione di classifica è sempre più a rischio. A sbloccare l’equilibri dopo che nel primo tempo, prima Calderini e poi Tomassini avevano mancato l’opportunità per trovare il vantaggio, nei secondi 45 minuti l’Acf pigia sull’acceleratore e al 24’ trova il go: Azione di Calderini, bella sterzata in area poi scodella per Tomassini che di testa non perdona. Il Flaminia prova a reagire ma al 38’ da una azione Ceccuzzi, Schiaroli fa sponda per Pupo Posada che appena entrato firma il 2-0.

Carlo Luccioni