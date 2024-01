L’acquisto. Il Città di Varese cerca nuovi gol da Musumeci. Preso l’attaccante del Paradiso: lo manda Sannino

Avversari sino a pochi giorni fa, ora saranno compagni di squadra. Simone Musumeci, che aveva affrontato in amichevole alle Bustecche con il suo Fc Paradiso, formazione elvetica di Promotion League, il Città di Varese vincendo per 1-0, ora ne indosserà la casacca. Il trequartista classe 2001 ha già cominciato ad allenarsi con il gruppo biancorosso e si è messo a disposizione del tecnico Corrado Cotta. E non è da escludere che si possa già vedere in azione nella sfida che il Cdv giocherà al Franco Ossola domenica 28 gennaio alle 14.30 con l’Asti. Impiegabile sia come punta che come trequartista e quindi attaccante dotato di grande duttilità, Musumeci torna ad abbracciare il calcio italiano. Cresciuto nel Como, era poi passato a indossare la maglia dell’Ardor Lazzate. Successivamente è approdato nel calcio elvetico, prima per contribuire alla causa del Lugano II, la squadra satellite dei bianconeri che militano in Super League, poi all’Fc Paradiso in Promotion League. Qui ha trovato ad allenarlo l’ex tecnico del Varese Giuseppe Sannino, tuttora sulla panchina dei rossocrociati. Con il Paradiso, Musumeci è sceso in campo in diciassette occasioni mettendo a segno due reti. Suo suoi gol la squadra della città bosina fa quindi leva per cercare di restare nella parte nobile della classifica e di andare a prendere, pur se l’impresa non si preannuncia per nulla semplice, la capolista Alcione attualmente staccata di tredici lunghezze (51 contro 38 dei biancorossi). C. C.