L’Ad della Lega De Siervo. "Porteremo in Arabia anche una gara di A»

Se ne parla da tempo, altri torneo come la Ligue 1 lo hanno già fatto: dopo la Supercoppa, la Lega calcio di serie A potrebbe portare in Arabia Saudita anche una gara di campionato. Lo ha confermato l’ad Luigi De Siervo: "La relazione con l`Arabia è molto buona – ha detto ieri –. Siamo arrivati qui nel 2019, come i primi ad avere creduto nelle prospettive di questo paese. Abbiamo colto un`occasione su un mondo che si sta aprendo. La Coppa Italia sarà giocata sempre in Italia, la Supercoppa ci serve come ponte verso altre culture. Qui abbiamo sviluppato delle relazioni delle quale avrà beneficio tutto il sistema. Non è solo questione di soldi", ha detto De Siervo.

Sulla partita di serie A da far disputare in Arabia "ci stiamo lavorando da cinque anni, in stile NFL, ci piacerebbe molto. Sarebbe un fatto rivoluzionario che oggi non è ancora possibile per i regolamenti, ma resto ottimista: non sarebbe più di una partita a stagione e non certo un derby, una partita di fascia media. Può essere qui, come in un`altra parte del mondo".

La trasferta a Riad ha provocato polemiche su alcuni punti precisi: i rispetto dei diritti umani, la cancellazione del minuto di silenzio per ricordare Aldo Agroppi, l’assenza di pubblico. De Siervo spiega: "Possiamo migliorare in diversi particolari, certo non possiamo cambiare la cultura locale. Siamo stati contestati per aver rinviato all`Italia il minuto di silenzio per la morte di Agroppi. Con la FIGC abbiamo deciso così per evitare una brutta figura per tutti. Quanto alla carenza di pubblico, qui si fa fatica a portare i tifosi allo stadio: arrivano a ridosso o addirittura durante la partita. Questo può sorprendere, ma è una loro usanza. Abbiamo coinvolto alcuni influencer locali e l`evento è cresciuto anno dopo anno. Siamo sulla buona strada. Ci siamo mossi con pacchetti a prezzi contenuti per portare i tifosi italiani, ma non hanno incontrato l`attenzione sperata. Vorremmo contaminare il tifo locale con il nostro, ma la situazione delle curve milanesi ci ha frenato". In Arabia potrebbero restare tutte le prossime quattro edizioni, sempre con la formula della Final Four: "Sì, c’è questa opportunità. Siamo aperti ad ascoltare proposte".