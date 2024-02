L’addio dopo la sconfitta con il Brest. Il tecnico italiano era arrivato a settembre. Crisi Marsiglia, Gattuso ai saluti

"Nel calcio serve un’anima ed è quel che ci manca. Bisogna essere onesti: non meritiamo questa maglia. Non si può giocare con questa mentalità. Mi scuso con i tifosi. Abbiamo toccato il fondo. Più in basso non si può andare". Parole che valgono l’addio di Gennaro Gattuso l’Olympique Marsiglia. A ’certificare’ l’esonero del mister italiano è la stampa francese, in particolare L’Equipe. Dopo il già deludente pareggio contro lo Shakhtar Donetsk in Europa League, i dirigenti del Marsiglia avevano concesso all’ex tecnico di Milan e Napoli un’ultima chance contro il Brest, ma l’altra sera in Bretagna è finita con una sconfitta in superiorità numerica.

Gattuso era arrivato a fine settembre per succedere a Marcelino. Il favorito per la successione ora è Galtier, cui i dirigenti dell’OM avevano già pensato a settembre ma l’ex tecnico del Psg era coinvolto nel processo per razzismo a Nizza. Il tecnico è stato nel frattempo assolto e al momento allena in Qatar, l’Al-Duhail. Se però Galtier non si liberasse prima di giugno, il Marsiglia potrebbe optare per Jean-Louis Gasset, dimessosi da ct della Costa d’Avorio a Coppa d’Africa in corso, o Sabri Lamouchi.

Sulla panchina del Marsiglia l’ex azzurro campione del mondo nel 2006 ha totalizzatto zero vittorie da inizio 2024, escluso il successo in coppa di Francia contro dei dilettanti. Il tonfo in Bretagna ha però allontanato pericolosamente, anche se non irrimediabilmente (-8), la zona Champions.