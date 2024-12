L’Alcione non perdona. Giana sconfitta a domicilio

di Luca Di Falco

GORGONZOLA (Milano)

Nell’inedito derby milanese di serie C, tra Giana Erminio e Alcione, sono gli ospiti a spuntarla con un netto 2-0. Avvio bruciante per gli orange, guidati dall’allenatore Giovanni Cusatis, con il vantaggio siglato appena dopo il fischio d’inizio da parte del direttore di gara. La rete arriva al 2’ grazie a Palombi che rompe il ghiaccio con un preciso diagonale dopo il traversone effettuato da Dimarco. Colpiti a freddo, i biancoazzurri di Andrea Chiappella faticano a riprendersi e a trovare trame di gioco efficaci. Alla mezzora rischiano di capitolare per una seconda volta quando il colpo di testa di Bagatti termina fuori dopo il cross del solito di Dimarco. Si va così al riposo con l’Alcione che riesce a mantenere il vantaggio, grazie anche ad una migliore organizzazione tattica sul campo.

Nel secondo tempo i padroni di casa sono chiamati perciò a cercare di fare qualcosa in più, per tentare di raggiungere il risultato di parità. Il primo squillo arriva dopo che sono trascorsi sei minuti da quando si è fatto ritorno sul terreno di gioco. Colombara incorna, ma Bacchin si supera, sventando il possibile pareggio. Dopo le prime sostituzioni operate dai gorgonzolesi per immettere energie fresche, al 20’ a farsi ancora minaccioso è però l’Alcione, con la girata di Ciappellano in incursione offensiva, che si spegne sul fondo. Un campanello d’allarme per la Giana che si concretizza al 27’ con la rete del raddoppio degli avversari: piazzato di Dimarco, stacco preciso di Bagatti e tocco vincente di Palombi, secondo uno schema già apprezzato nel corso dei primi 45’. Una rete che rischia di chiudere definitivamente i conti. A questo punto della gara, per conservare il risultato, Cusatis schiera a specchio i suoi, disponendoli con un 3-5-2 che finisce per imbrigliare la squadra di casa, a cui non riesce di trovare lo spunto nemmeno per accorciare nel punteggio.