L’Alcione vuole conferme. Renate a caccia del tris

Di nuovo in casa, ancora al Breda. L’Alcione riparte dai quattro punti nelle prime due di Serie C e trova alle 18,30 l’ostacolo Renate, a punteggio pieno. Altra buona notizia per gli orange: l’infermeria è vuota. Cusatis ha convocato tutti gli effettivi, compreso il nuovo acquisto Michele Marconi, rinforzo svincolato per l’attacco. "È stato un mercato lungo - dice il ds Matteo Mavilla - Sono abbastanza soddisfatto perché abbiamo mantenuto in rosa i ragazzi che volevamo, aggiungendo nuovi calciatori che pensiamo siano funzionali al nostro contesto, tecnico e ambientale. È stato stimolante e formativo poter trattare calciatori a cui non sarebbe stato possibile pensare nella categoria inferiore". Se l’Alcione sta bene, il Renate sta benissimo: due partite, altrettante vittorie con un gol di scarto, nessuna rete subita. "Dei sei punti non me ne frega niente, non valgono granché a questo punto della stagione - sentenzia il tecnico Luciano Foschi - Mi interessa aver visto nei ragazzi spirito agonistico e voglia di essere all’altezza".

ALCIONE (4-2-3-1): Bacchin; Chierichetti, Pirola, Miculi, Dimarco; Bagatti, Piccinocchi; Palma, Bright, Invernizzi; Palombi. All. Cusatis.

RENATE (4-3-1-2): Nobile; Anghileri, Spedalieri, Auriletto, Riviera; Delcarro, Vassallo, Mazzaroppi; Ghezzi; Egharevba, Bocalon. All. Foschi.