L’altro lato (oscuro) dei biancorossi . Mantova, il mal di trasferta continua

Punto pesante per il Mantova in casa della Carrarese. Una nota senza dubbio positiva per la formazione di mister Possanzini (che ha dovuto seguire la gara dal box della tribuna perché squalificato), ma che, nello stesso tempo, non basta per cancellare in modo definitivo due aspetti che stanno caratterizzando il cammino della formazione virgiliana. Da una parte, infatti, è stata evidente una volta di più la differenza tra il rendimento e l’atteggiamento che solitamente accompagna le prestazioni al "Martelli" rispetto a quelle in trasferta (dove i virgiliani, prima del duello tra matricole, erano reduci da tre sconfitte consecutive). Dall’altra bisogna annotare pure a Carrara un errore che ha frenato i biancorossi.

Le prossime quattro partite, peraltro, chiameranno capitan Burrai e compagni ad affrontare rivali come Sampdoria e Sassuolo in trasferta e Palermo e Cremonese in casa: sfide chiave per il Mantova che al momento è a +3 dai playout e in zona playoff (nel’ultimo posto disponibile, a 12 punti insieme a Palermo, Sudtirol e Reggiana). I biancorossi sono chiamati a mantenere in campo la massima concentrazione e tutto il gruppo deve maturare la necessaria convinzione di poter dire la sua nel torneo cadetto. Emblematico, però, il gol del pareggio subito dalla Carrarese solo due minuti dopo il rigore siglato da Mancuso. Una situazione spesso analizzata da mister Possanzini e che in questa occasione è stata commentata dal suo vice Massolini, che ha guidato la squadra dalla panchina: "Spesso diciamo che dopo un gol fatto o subito possono accadere altre cose. Le emozioni legate ad una rete sono tante e, quindi, chiediamo la massima attenzione, ma a volte non basta. Loro sono stati bravi a trovare il pareggio, ma noi dovremo stare più attenti". Con la Carrarese, in effetti, il Mantova è riuscito a passare in vantaggio in trasferta per la prima volta in questa stagione, ma non è riuscito a gestire la situazione. Un "peccato" che non è stato il solo che ha impedito quello che sarebbe stato un prezioso blitz esterno. Complice la prova determinata dei toscani, i biancorossi non sono riusciti ad essere incisivi come pure sono in grado di fare. Un limite che non si deve ripetere, vista anche la caratura degli avversari che si apprestano ad incrociare la strada della matricola virgiliana che in Toscana ha dovuto rinunciare a Mensah, Panizzi e Redaelli, ma è decisa a radunare tutte le risorse a sua disposizione in vista della sfida di prestigio (e non solo) di domenica in casa della Sampdoria.