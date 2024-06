Lamine Yamal: offerta monstre di 250 milioni del PSG al Barcellona, no dei catalani

Milano, 29 giugno 2024 - Agosto 2017, il Paris Saint Germain decise di rompere gli equilibri del calciomercato mondiale esercitando la clausola di 222 milioni di euro che garantirono al club di Al-Khelaifi di accaparrarsi le prestazioni di Neymar Jr, all'epoca al Barcellona. Sette anni dopo, i francesi vogliono portare sotto la Torre Eiffel un altro talento del Barcellona: Lamine Yamal. Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, negli uffici amministrativi del Camp Nou sarebbe arrivata una maxi offerta da 250 milioni di euro per il sedicenne che in questi Europei sta continuando a impressionare. Questa volta nessuna clausola da poter esercitare, solamente un primo sondaggio, a cui il club blaugrana ha risposto in maniera ferrea: il giocatore è incedibile, non è possibile nessun tipo di trattativa.

Non è la prima volta che il PSG, club non nuovo a sborsare cifre del genere, ha bussato alla porta dei catalani. Nella scorsa primavera ci sarebbe stato un primissimo tentativo per Yamal, per una cifra introno ai 200 milioni. Anche in quel caso l'offerta venne rispedita al mittente come confermato anche dal presidente del Barcellona Joan Laporta in una intervista: "Riceviamo offerte per giocatori come Lamine Yamal, per 200 milioni di euro: abbiamo detto di no. Perché confidiamo nel ragazzo, nel suo futuro, e non abbiamo necessità di far cassa".

Il rinnovo a ottobre e quella clausola da 1 miliardo

Lamine Yamal, classe 2007 e già faro del Barcellona e della Spagna di De La Fuente, ha rinnovato il suo contratto con il Barcellona in ottobre. Con il nuovo accordo, il nativo di Esplugues de Llobregat, comune nella provincia di Barcellona, è legato con i blaugrana fino al 2026, non potendo legarsi per più stagioni essendo minorenne (massimo tre anni), ma con il calciatore che si sarebbe già impegnato a prolungare ulteriormente l'accordo fino al 2031. Una clausola nel suo contratto ci sarebbe, ma è alquanto proibitiva anche per una squadra disposta a fare follie come il PSG: 1 miliardo di euro. Il Barcellona ha dato a Yamal tutte le occasioni possibili per emergere, mettendolo in prima squadra già da quando aveva 15 anni e facendolo sentire al centro del nuovo ciclo intrapreso dal club. L'agente del giocatore, Jorge Mendes (lo stesso di Cristiano Ronaldo tra i vari), più volte ha ribadito la sua felicità nel vedere come il Barcellona stia trattando Yamal e che, proprio per questo, il giocatore non ha la minima intenzione di lasciare la Spagna. Dunque, al momento c'è un secco no da parte del Barca e anche il giocatore è contento di rimanere all'ombra della Sagrada Familia, ma chissà che la dirigenza del PSG non decida di entrare ulteriormente nella storia pagando quella clausola da un miliardo. Al momento sembra fantacalcio, ma lo era anche sette anni fa con Neymar.