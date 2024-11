Lamine Yamal è il miglior calciatore under 21: vinto l’European Golden Boy

Lamine Yamal vince l’European Golden Boy del 2024, succedendo al fenomeno del Real Madrid Jude Bellingham che lo aveva vinto lo scorso anno.

Il campione non ancora maggiorenne del Barcellona è già protagonista nel calcio mondiale, avendo disputato un Europeo di elevatissimo livello e trascinato a suon di gol e assist i blaugrana.

"Per me è un motivo di orgoglio, ringrazio i membri della giuria e anche i miei compagni di squadra e tutto lo staff, è stata un'annata incredibile" ha detto Yamal in un video messaggio proiettato nel grattacielo della regione Piemonte, dove è stato ospitato l’evento.

La cerimonia vera e propria si terrà il 16 dicembre al Museo dell’Auto di Torino. Il premio, nato nel 2003 dal quotidiano sportivo torinese Tuttosport, viene assegnato ogni anno al miglior giocatore under 21 dell’anno che gioca nella massima serie di un campionato europeo.