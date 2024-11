Lampard torna in panchina: è il nuovo allenatore del Coventry City

Londra, 28 novembre 2024 - Nuova esperienza per Frank Lampard. L'ex centrocampista della Nazionale inglese, accostato nelle settimane scorse anche alla panchina della Roma prima dell'ufficialità del ritorno di Claudio Ranieri, è infatti stato nominato tecnico del Coventry City, che attualmente occupa il 17° posto in Championship, con un bottino di 17 punti ottenuti in altrettante giornate di campionato. Il 46enne prende il posto di una figura storica per il club come Mark Robins, che è stato esonerato dopo quasi otto anni alla guida della squadra. Lampard ha firmato un contratto di due anni e mezzo: il debutto avverrà sabato in occasione della sfida contro il Cardiff City.

"Frank sa cosa c'è bisogno"

"Sono felice che Frank Lampard abbia accettato di unirsi al nostro club come head coach. Si è fatto le ossa in Championship, ha una comprovata esperienza nel campionato e quindi sa cosa serve in questo torneo per avere successo - le parole del presidente esecutivo del Coventry City, Doug King - La sua esperienza al Chelsea e all’Everton gli consentirà di portare alla nostra talentosa squadra una chiara comprensione di ciò che è necessario per avere successo ai massimi livelli che noi, come club, ci sforziamo di raggiungere". Insomma, parole di grande stima verso l'ex leggenda del Chelsea (648 partite ufficiali, mettendo a referto 211 gol e 148 assist in maglia Blues).

La carriera di Lampard

Lampard torna così in Championship, categoria che ha già affrontato in passato allenando per una stagione il Derby County, in quella che è stata la sua prima avventura in panchina, dopo il ritiro e l'esperienza nelle giovanili del Chelsea. Chelsea, inteso come Prima Squadra, che poi il nuovo tecnico del Coventry City ha guidato dal 2019 al 2021 e, dopo la parentesi all'Everton, di nuovo ad interim nel 2023.

