L’analisi del mercato: "Recanatese promossa"

Gli arrivi di Cusumano ed Alfieri, nel contesto di un campionato di serie D che si preannuncia esasperatamente competitivo, alzano notevolmente le quotazioni della Recanatese anche se, per mille motivi, si preferisce tenere un profilo basso. Tuttavia l’allenatore Giacomo Filippi, dopo l’ufficializzazione del ritorno del centrocampista di proprietà del Benevento, non nasconde la soddisfazione: "Tra l’altro – ci dice – ho sentito una grande voglia ed una forte motivazione nel ragazzo: non sono aspetti da poco. La Società ha operato molto bene e confidavo, anzi ero assolutamente certo, che gli obiettivi sarebbero stati centrati e non è stato un problema aspettare qualche giorno. Sono anche consapevole che gli equilibri di gestione vanno rispettati, anzi hanno la precedenza ed è sacrosanto visti i tempi che corrono".

Nella scorsa settimana avete accentuato il lato della preparazione fisico-atletica. Qual è lo stato di salute complessivo della truppa?

"Direi che sta procedendo tutto abbastanza bene: non abbiamo complicazioni di alcun tipo ed ho notato che anche D’Angelo è in netto progresso per cui verrà senz’altro utile alla causa".

Domenica di relax ma con un occhio alla Coppa Italia. Quali indicazioni ha tratto?

"Non mi sembra che ci siano squadre che prevalgano nettamente sulle altre e un po’ tutti gli incontri sono stati caratterizzati dal grande equilibrio. Vigor Senigallia e Sambenedettese sono riusciti a passare il turno grazie ai calci di rigore (anche il Termoli contro il Teramo con il portiere molisano Palombo che è riuscito a neutralizzare quattro tiri dal dischetto ndr) e penso che questa sarà una costante che ci accompagnerà per tutta la stagione".

Nel frattempo la Fermana che sarà vostra ospite domenica per il debutto al Tubaldi in uno dei derby più classici del calcio marchigiano, è stata tra i clubs più attivi nelle ultime ore di mercato se pensiamo agli ingaggi del portiere Cicero, dei difensori Bonugli e Carosi e dei centrocampisti Baratteri e Mavrommatis.

"Nessuno di noi ha nemmeno lontanamente ipotizzato che avremmo avuto un esordio semplice. Sarà una partita complessa con lo stimolo in più di una sfida ad una nostra corregionale. Iniziare bene però sarebbe fondamentale per mille motivi…" e magari il pensiero già corre al duplice scontro esterno con Sambenedettese e L’Aquila. Meglio, molto meglio però, ragionare facendo davvero un passo alla volta.

