L’Ancona "scippa" Giampaolo alla Samb. Firma anche Moretti: "Ci risolleveremo"

Federico Moretti e Daniel Giampaolo sono biancorossi. Con due comunicati ieri l’Ancona ha ufficializzato il ritorno dell’attaccante Moretti e l’acquisto di Giampaolo. Non senza suscitare clamore in casa Samb, società che aspettava l’arrivo dell’attaccante ex Recanatese.

Entrambi ieri pomeriggio hanno svolto l’allenamento insieme al resto della squadra. Federico Moretti, proveniente dal Brindisi, si è legato al club biancorosso a titolo definitivo fino al 30 giugno 2024, con opzione di rinnovo. "Sono felice di essere ritornato – ha detto l’attaccante –. Nei mesi scorsi non me ne sarei mai voluto andare, soprattutto dopo aver svolto tutto il ritiro estivo. Speravo di poter tornare ed è successo. Non sono spaventato dalla classifica, con la giusta mentalità avremo modo di risollevarci, comportandoci da vera Ancona. Il campionato è come sempre difficile, ma nella seconda parte del torneo proveremo ad essere protagonisti". Sulla medesima lunghezza d’onda Daniel Giampaolo, classe 1995 nato a Tivoli e proveniente dalla Recanatese con cui ha disputato gli ultimi due campionati e mezzo, anche lui a titolo definitivo fino al 30 giugno prossimo con opzione di rinnovo: "Avevo desiderio di mantenere la categoria – ha spiegato l’attaccante – e quando si è aperta la possibilità di approdare ad Ancona, una piazza che mi ha sempre affascinato, non ho esitato. Ci sono tutti i presupposti per fare bene, sono a disposizione di mister Colavitto".

Salgono così a quattro gli innesti del mercato di gennaio in questi primi giorni del nuovo anno: dopo il difensore Davide Mondonico e il centrocampista Mario Prezioso, infatti, sono arrivati Moretti e Giampaolo, quattro nuovi giocatori già a disposizione del mister in vista della sfida di domenica con l’Entella. Quanto alle uscite, dopo la partenza di Dutu c’è da registrare quella pressoché imminente dell’attaccante Kristoffersen, che probabilmente firmerà oggi con la Pro Sesto, dell’esterno Peli e del centrocampista Nador. Sul fronte ingressi, invece, restano calde le piste che conducono al centrocampista del Novara Riccardo Calcagni e all’attaccante del Vicenza Alex Rolfini. La decisione di Daniel Giampaolo di accettare di trasferirsi all’Ancona ha suscitato ieri la reazione della Samb che in un comunicato ha espresso tutta la propria delusione: "La Sambenedettese esprime tutto il proprio dissenso per il comportamento altamente scorretto del calciatore Daniel Giampaolo e del suo agente Gianfranco Cicchetti, che vanno contro ogni principio di rispetto e lealtà sportiva da sempre incarnato dalla nostra società: infatti, dopo aver raggiunto da giorni l’intesa totale tra le parti e aver insieme concordato anche altri dettagli importanti come numero di maglia ed alloggio, il calciatore in questione dalla serata di ieri (l’altra sera, ndr) non ha più risposto alle chiamate dei dirigenti rossoblù accordandosi contemporaneamente con un altro club senza effettuare la minima comunicazione". Il giocatore sarebbe stato fermamente voluto in biancorosso da Gianluca Colavitto.

Giuseppe Poli