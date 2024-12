L’anno della Kings League. L’Italia apre l’1 gennaio. Bonucci sfida il Giappone

Il nuovo anno porterà anche un’Italia protagonista nella Kings League, la kermesse inventata dall’ex difensore del Barcellona Piqué, con il Mondiale per Nazionali e un proprio campionato.

Si partirà con la World Cup Nations (1-12 gennaio), nuova competizione internazionale che porterà 16 nazioni a sfidarsi con gli azzurri che saranno i primi a scendere in campo (a capodanno ore 16, diretta su Sky Sport, Twitch, Youtube e Tiktok) nella sfida contro il Giappone che si disputerà alla KL Arena di Milano. Tra i tredici convocati dal tecnico Mauro Micheli troviamo un mix tra gioventù ed esperienza. A Michele Trombetta, attaccante del Forlì, e alcuni dei partecipanti alla Kings World Cup 2024 in Messico sono stati affiancati ex giocatori di Serie A del calibro di Leonardo Bonucci (capitano della squadra), Francesco Caputo ed Emiliano Viviano con l’obiettivo di centrare la finalissima del 12 gennaio, in programma all’Allianz Stadium di Torino alle 18.

Il format. Le partite durano 40 minuti, divisi in due tempi da venti, con shootout ai rigori in caso di pareggio. Le squadre sono composte da sette giocatori, ma non tutti entreranno subito: nel primo minuto solo un giocatore più il portiere, nel secondo tre contro tre, e così via fino al quinto minuto quando tutti e sette i titolari di ogni squadra (con rose complessive da 13) saranno in campo.

Nei diversi roster ci saranno personaggi famosi sul web, influencer che dirigeranno anche i club, e in campo alcune ’leggende’ come Totti, Pirlo, Schevchenko, Aguero e Ronaldinho, e altri selezionati nel corso delle settimane in diversi provini. Chi perde la partita della prima giornata sfiderà l’altra perdente nella seconda, chi vince l’altra vincente: chi ottiene due successi passa direttamente ai quarti, chi le perde entrambe è eliminato. Le altre disputeranno uno spareggio con accoppiamenti a sorteggio, per proseguire il cammino verso quarti di finale, semifinali e finale.

Il campionato. Qualche mese dopo il Mondiale per nazionali, sarà poi la volta della Kings League Italy, che ha Zlatan Ibrahimovic come presidente e Claudio Marchisio come direttore sportivo. 12 squadre si affronteranno in un campionato a due fasi: nella prima ogni formazione giocherà 11 partite, poi la prima in classifica andrà direttamente alle final four, gli altri accoppiamenti saranno 2ª contro 7ª, 3ª contro 6ª e 4ª contro 5ª. Le tre vincenti raggiungeranno la prima alla final four.

Le squadre. I nomi dei presidenti sono noti ai giovanissimi frequentatori del web: Blur condurrà di nuovo gli Stallions, i PirlasV i Punchers, Luca Campolunghi gli Zebras, GrenBaud i Circus, ZW Jackson il team Zeta, Er Faina ed En3rix il team Caesar, Marzaa i TRM, Manuuxo i Gear 7, Mirko Cisco gli Underdogs, Frenezy gli Alpak, Sergio Cruz e Off Samuel i Black Lotus e infine Fedez sarà alla guida dei Boomers.

Il rapper milanese ha annunciato che il ruolo di vicepresidente della squadra sarà ricoperto da Luciano Moggi: "Avere con noi Moggi è una dichiarazione d’intenti sulla tipologia di squadra che vogliamo essere. Abbiamo anche registrato un pezzo trap insieme" ha sottolineato l’influencer.

Intanto, top streamer e content creator sono pronti a darsi battaglia per conquistare il titolo e la caccia al nuovo talento è già iniziata. Il 9 e 10 novembre, presso il Centro Sportivo Bettinelli di Milano, sono stati svolti i primi Tryouts, in cui coach professionisti e nomi noti del calcio come Rita Guarino, Marco Storari e Nicola Legrottaglie hanno valutato e selezionato circa 150 giocatori tra gli oltre 300 provenienti da tutta Italia e originari di diverse nazioni.

Nell’elegante cornice del Teatro Regio, il 5 dicembre, è stato poi il momento del Draft. I presidenti hanno selezionato i 120 giocatori che formeranno i roster delle squadre. L’ultimo e sorprendente annuncio è stato fatto dal difensore della Juventus Danilo: "Sono onorato di annunciare il lancio della Kings League in Brasile. Questo progetto sarà un successo, in Brasile mettiamo passione e entusiasmo in ogni cosa che facciamo. Voglio fare un grosso in bocca al lupo a tutti i partecipanti" ha detto il nazionale verdeoro.