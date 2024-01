L’anticipo. Fermana, dopo sette turni stop a Pontedera

4

FERMANA

(3-4-2-1): Ciocci; Calvani, Martinelli (dal 30’ st Pretato), Espeche (dal 35’ st Gagliardi); Perretta, Ignacchiti (dal 35’ st Marrone), Provenzano, Ambrosini; Delpupo (dal 21’ st Guidi), Ianesi; Selleri (dal 1’ st Fossati). A disp. Lewis, Vivoli, Cerretti, Salvadori. All.: Canzi.

FERMANA (4-3-3): Furlanetto; Eleuteri, Spedalieri, Fort, Pistolesi; Gianelli (dal 35’ st Grassi), Fontana, Misuraca (dal 31’ st Vessella); Pinzi, Semprini, Tilli (dal 21’ st Marcandella). A disp.: Borghetto, Mancini, Curatolo, Bonfigli, Locanto, Montini. All.: Protti.

Arbitro: Ceriello di Chiari.

Reti: 35’ Ianesi, 23’ st Guidi, 27’ st Ignachitti, 45’ st Provenzano.

Si interrompe la striscia di risultati utili consecutivi della Fermana. Il Pontedera vince 0-4, ma è un risultato bugiardo per quanto visto in campo. La prima occasione al 18’ per il Pontedera, un minuto dopo la Fermana si mangia il gol del vantaggio. Al 23’ occasione per Semprini. Nel miglior momento della Fermana, passa in vantaggio il Pontedera con un super gol di Ianesi. Al 55’ Semprini arriva a tu pe tu con il portiere, ma Ciocci è bravo a metterla in angolo. La Fermana insiste: prima la traversa di Gianelli, poi un altro tiro dalla distanza dell’ex Inter che va poco alto e il colpo di testa da corner di Spedalieri che reclama un fallo di mano. Al 68’ raddoppia Guidi e al 72’ arriva il colpo del ko del Pontedera con il bel gol di Ignachitti. Nel finale c’è il gol di Provenzano.