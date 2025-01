Ternana, Abate ritrova la difesa. Capuano e Tito pronti a rientrare

di Augusto Austeri

TERNI

Entra nel vivo la preparazione delle Fere per la ripresa del campionato. In programma c’è la sfida con il Pontedera (lunedì, giorno dell’Epifania, ore 17.30 al "Liberati") e Ignazio Abate potrebbe considerare superata l’emergenza nel reparto difensivo che ha caratterizzato il mese di dicembre. Il tecnico sembra infatti poter contare sul pieno recupero di Capuano e Tito che da giorni sono tornati a lavorare in gruppo. Il capitano aveva saltato per squalifica la gara di Piancastagnaio, poi, a causa del fastidio al soleo, era rimasto in panchina contro Virtus Entella e Pescara (anche per evitare guai peggiori).

Il difensore mancino, ugualmente assente contro la Pianese, nella sfida con il team ligure, nonostante problemi muscolari, aveva giocato un’ottantina di minuti in seguito al forfait in extremis di Maestrelli (che è in forte dubbio per lunedì in seguito all’infortunio), mentre all’"Adriatico" era entrato a inizio ripresa. Torna disponibile anche il portiere Vannucchi che ha scontato il turno di squalifica. E’ in forte dubbio Maestrelli, infortunatosi nel primo tempo della sfida con la squadra abruzzese. Oggi allenamento in mattinata a porte chiuse all’antistadio.

Poi c’è il mercato. La Ternana non sembra abbandonare la pista che conduce ad Alessandro Tozzuolo del Gubbio. Il difensore centrale classe 2002, nei giorni scorsi è stato blindato dal presidente rossoblu Sauro Notari che ha fatto altrettanto anche per il centrocampista Mattia Proietti (92). Ma il mercato è soltanto agli albori e il diesse rossoverde Carlo Mammarella ha grande stima di entrambi i calciatori che, anche a livello caratteriale, possono essere una valida soluzione per rimpiazzare i lungodegenti Krastev e Damiani. Intanto, sul fronte delle possibili partenze, oltre a quella di Mattheus Caballero (2001) e Nicola Patanè (2004), si parla anche di quella del centrocampista Federico Viviani (92) che è fuori lista da inizio stagione.

Prevendita. I biglietti per Ternana-Pontedera sono disponibili su VivaTicket, sia nelle rivendite che online (www.vivaticket.com/it). I botteghini del "Liberati" saranno aperti lunedì dalle ore 11 a inizio gara. Ricordiamo che è possibile acquistare i mini-abbonamenti (soltanto online, collegandosi al medesimo link) che includono tutte le partite interne del girone di ritorno. I prezzi e le informazioni sono consultabili sui canali ufficiali della Ternana Calcio.

Il cordoglio. "Il presidente Stefano D’Alessandro ed ogni componente societaria – si legge in una nota ufficiale del Club – ricordano con affetto Aldo Agroppi, che si è spento all’età di 80 anni. Alla famiglia vanno le nostre più sincere condoglianze". Il centrocampista toscano ha vestito la maglia rossoverde nella Serie C 1965/66 (26 presenze e 6 gol).