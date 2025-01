Un Benja d’oro, corso accelerato d’Italiano. Lavoro e gol: così si è preso subito la scena

Gol al debutto in Coppa Italia col Monza (il 3 dicembre), doppietta al Verona in campionato (il 30). Quando Benjamin Dominguez, in un futuro remoto, si guarderà indietro per fissare i passaggi chiave della sua carriera non potrà certo dimenticare il suo dicembre 2024, da oscar, con la maglia del Bologna. E dire che, senza l’infortunio occorso a metà agosto a Cambiaghi, il classe 2003 argentino oggi molto probabilmente sarebbe ancora un calciatore del Gimnasia La Plata, ancorché prossimo a sbarcare a Casteldebole.

L’idea originaria di Sartori e Di Vaio era infatti di fare l’operazione Dominguez in questo mercato di gennaio, sulla scorta dei due innesti argentini di metà stagione che hanno portato ottimi dividendi, vedi ‘Nico’ Dominguez e Santiago Castro. Poi il lungo stop di Cambiaghi ha spinto i dirigenti rossoblù ad anticipare l’operazione a fine estate, bruciando una concorrenza che in Argentina, e non solo, si era fatta agguerrita. Un nome su tutti (e che nome): il River Plate. "Gli daremo tutto il tempo necessario per crescere", disse Di Vaio nel giorno della sua presentazione. Ma il ‘Nene’ ha l’aria di essere uno di quelli nati pronti, tanto che ha impiegato meno di due mesi per imparare un ottimo italiano e per farsi trovare pronto in quel di Marassi, quando il 19 ottobre in campionato Italiano gli ha dato la prima maglia da titolare col Genoa. Impatto promettente, a cui hanno però fatto seguito quaranta giorni di nuova anticamera. Fino al dicembre d’oro con la doppietta al Verona, che ‘Benja’, caso più unico che raro ai tempi dei social, ha festeggiato con una sobrietà ai limiti dell’invisibilità, forse per non urtare la sensibilità dei compagni ancora tramortiti da un ko che lunedì notte al Dall’Ara è stato, in tutti i sensi, una doccia gelata.

Meglio riprendersi al sole di Dubai con la fidanzata Meri Garcia Munitis, apprezzata influencer che su Tik Tok vanta più di 200mila follower e che divide con lui l’appartamento alla Meridiana. Anche se ‘Benja’ ha solo ventuno anni sembrano lontani i giorni dei suoi primi calci ad un pallone a Los Hornos, distretto di La Plata, cinquanta chilometri dalla tentacolare, e tentatrice, Buenos Aires. Le sue prime maglie da calciatore portano i colori stinti di due squadre di quartiere, il Siglo XXI e l’Estudiantes Los Hornos.

Il primo salto Dominguez lo ha fatto nella Comunidad Rural, trampolino di lancio verso il Gimnasia, a cui è approdato nel 2021. Gimnasia ed Estudiantes sono i due club rivali di La Plata e quando s’incontrano danno vita al rovente ‘Clasico Platense’. Un mondo che ‘Benja’ a fine agosto si è lasciato di colpo alle spalle per sposare la nuova avventura in rossoblù. In attesa di conferme restano i numeri. Il connazionale Julio Cruz la sua prima doppietta col Bologna la segnò alla penultima giornata di campionato della sua prima stagione in A (2000-2001): Dominguez ha impiegato appena 6 partite per far esplodere il Dall’Ara con la doppia firma. Se il buongiorno si vede dal mattino...