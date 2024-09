L’Ascoli colpisce due volte. Milan Futuro al tappeto

Il Milan Futuro rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria in campionato: con l’Ascoli è ko, dopo il pareggio con il Carpi e la sconfitta al debutto contro l’Entella. Assente Camarda: l’attaccante, reduce da un infortunio rimediato nell’ultima gara di Serie C (che lo ha costretto anche a rinunciare alla convocazione in Nazionale Under 19), non è ancora al top ed è stato preservato in vista del recupero di mercoledì contro la Turris. In campo, sulla trequarti c’è Vos, mentre Zeroli ha risposto alla chiamata di Fonseca in assenza di Bennacer. La partenza dei rossoneri illude: sull’asse Sandri-Longo nascono due occasioni. Il centrocampista si sgancia e assiste, l’attaccante conclude, ma i tentativi non trovano mai la porta.

Così, alla prima occasione, è l’Ascoli a mordere. Svista da matita rossa di Bozzolan che non si accorge di Tirelli e, nel tentativo di “spazzare”, commette fallo da rigore sull’avversario. Dal dischetto, Corazza non sbaglia (25’). La squadra di Bonera incassa il colpo e i bianconeri sfiorano il bis ancora con Corazza innescato da un cross: girata sventata da Nava, con l’aiuto di Jimenez che sbroglia in corner. Proprio dal successivo calcio d’angolo, però, arriva il raddoppio: incornata di Menna che finisce all’incrocio dei pali. Si riparte sulla stessa falsariga con la formazione di Carrera a mordere maggiormente. Al quarto d’ora, infatti, a Nava tocca volare a sventare la punizione all’incrocio di Tremolada. Bonera mette mano alla panchina e alla mezz’ora due neo-entrati, Cuenca e Magni, orchestrano l’azione più pericolosa: dopo un triangolo, è Cuenca a calciare vicino all’incrocio dei pali. I rossoneri tentano l’assedio, ma Turco, Liberali e Jimenez non centrano il bersaglio grosso.

MILAN FUTURO-ASCOLI 0-2 (0-2) Marcatori: 25’ pt rig. Corazza, 35’ pt Menna.