L’Atalanta U23 a Trieste in cerca di continuità

Turno serale per l’Atalanta Under 23 impegnata stasera alle 20.45 in casa della Triestina. Dea, quattro punti finora, che in trasferta due domeniche fa ha asfaltato 3-0 il Novara e adesso cerca punti esterni dopo aver raccolto poco nei due incontri casalinghi, perdendo 1-2 contro l’Alcione e pareggiando 1-1 contro il Trento, subendo le rimonte nella ripresa. Francesco Modesto (nella foto) non avrà il bomber serbo Vlahovic, tre gol finora, e non avrà nemmeno il 19enne Comi aggregato alla prima squadra da Gasperini dopo l’infortunio di Toloi, oltre ai vari Berto, Cortinovis, Masi e Ghislandi, questi ultimi due entrambi ex di turno. Nerazzurri che avranno però l’attaccante diciannovenne Dominic Vavassori, due gol in campionato, che dovrebbe fare coppia d’attacco con uno fra Alessio e De Nipoti, con Panada da trequartista alle loro spalle. In difesa davanti a Dajcar probabile il trio formato da Del Lungo, Tornaghi e dal 17enne spagnolo Navarro, in mediana Gyabuaa dovrebbe fare coppia con Manzoni o in alternativa con Muhameti. Sulle corsie esterne Bergonzi e Bernasconi. Attenzione alla Triestina, ferma a quota tre punti dopo il successo alla prima contro l’Arzignano, in cerca di un risultato dopo le sconfitte contro le neopromosse Clodiense e Caldiero.Fab.Car.