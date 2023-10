L’Atalanta vince e ora è sesta. Dia salva Pippo Inzaghi al 94’ Salernitana e Cagliari pareggiano 2-2 in una partita ricca di emozioni. Luvumbo e Dia segnano per i padroni di casa, mentre Viola e Dia (rigore) per gli ospiti. Ammoniti Kastanos, Prati, Martegani, Zappa, Deiola e Makoumbou.