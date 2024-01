L’Atletico rimanda Kean alla Juve. La Juve pensa al ritorno di Pereyra

Il mercato volge al termine con qualche sorpresa, anche in negativo. Come quella che ieri ha trovato la Juventus, ormai convinta di aver ceduto Moise Kean in prestito all’Atletico Madrid. E invece l’affare non si farà: Kean era già stato visto anche in tribuna domenica al Wanda Metropolitano, ma non passerà ai biancorossi perché dopo le visite mediche i suoi tempi di recupero dall’infortunio sono stati considerati troppo lunghi dal club di Simeone.

Kean è reduce da un problema ad una tibia, l’incertezza sui tempi di recupero ha convinto l‘Atletico Madrid a fare marcia indietro. Al di là della situazione di Kean, la Juve sta cercando un centrocampista, quello che al momento ha più chance è Roberto Pereyra, che ha già vestito la maglia della Signora dal 2014 al 2016: la base della trattativa è un prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione alla Champions League, ma l’Udinese vorrebbe cederlo per 4 milioni. Alla Continassa ieri non c’era Weah per un attacco influenzale, ma c’era suo padre George, ex bomber del Milan.

A Roma è ufficiale l’arrivo di Angeliño dal Lipsia in prestito, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2024. L’esterno sinistro spagnolo, classe 1997, ha cambiato molte maglie in carriera tra Manchester City, Maiorca, Breda, PSV Eindhoven, Lipsia, Hoffenheim e Galatasaray.

Da Verona intanto è partito Riccardo Saponara, destinazione Turchia. Il Verona ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del fantasista romagnolo al MKE Ankaragucu, squadra in cui milita l’attaccante Federico Macheda. Saponara, 32 anni, era arrivato a Verona in estate dalla Fiorentina. Il Torino ha perfezionato il primo acquisto di gennaio, Matteo Lovato, classe 2000 dalla Salernitana, che ieri ha sostenuto le visite mediche e ritroverà Ivan Juric, che lo lanciò ai tempi dell’Hellas Verona. Il Genoa ha preso il portoghese Vitinha con la formula del prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro. Il Lecce ufficializza l’arrivo a titolo definitivo di Enes Yilmaz (centrocampista tedesco classe 2005) dal Bayer Leverkusen.

All’estero, un altro giocatore di grande nome lascia l’Europa per andare nella Saudi League: il Siviglia ha ufficializzato l’addio di Ivan Rakitic. Il centrocampista croato, 35 anni, firmerà per l’Al Shabab, club dell’Arabia Saudita, per un ingaggio da 20 milioni di euro a stagione.