L’attaccante nigeriano sembra non aver patito per niente il salto di categoria: "Se sono cresciuto lo devo a Giuliodori, lavoriamo tutti per una salvezza tranquilla». Nanapere il volto allegro del Castelfidardo: "Felice per i gol»

Otto gol segnati in campionato, la metà dei quali nelle ultime quattro partite. Emmanuel Nanapere ha preso per mano il Castelfidardo in queste ultime settimane. Quasi tutti gol importanti ai fini del risultato a parte quello realizzato contro l’Ancona a metà dicembre che non è servito ai ragazzi di Marco Giuliodori per evitare la sconfitta interna contro i biancorossi. Ma il ragazzo nigeriano non segna solo, ma confeziona anche assist importanti, come quello di domenica, contro l’Isernia, per il primo gol di Nicholas Caprari, anche se ha partecipato attivamente anche all’azione del terzo gol realizzato sempre da Caprari. Nel mezzo il suo guizzo con una zampata da due passi. Reti che hanno permesso al Castelfidardo di conquistare la seconda vittoria del nuovo anno, la prima casalinga del 2025, continuando a muovere la classifica e prolungando la striscia di risultati positivi che dura da tre giornate. "Sono felice per i gol oltre che aiutare la mia squadra - fa sapere Nanapere, classe 2001 -. E sono soddisfatto anche per aver segnato quattro reti di fila in un campionato molto duro". L’attaccante nigeriano sembra non aver patito per niente il salto di categoria, come lo era stato del resto l’anno scorso in Eccellenza, dove era al debutto e dove ha segnato 8 reti nel massimo campionato regionale dopo le 13 realizzate in Promozione con l’Osimo Stazione. "Sto cercando come sempre di fare del mio meglio per aiutare la squadra, mi trovo bene con i compagni e l’allenatore. Se sono cresciuto devo ringraziare mister Giuliodori". Di Nanapere nei giorni scorsi Giuliodori aveva detto: "In una categoria tutta nuova inizialmente ha avuto qualche piccola difficoltà nell’ambientamento e nel capire un po’ la categoria, ma in questo momento sta andando bene e speriamo che continui così". Per cercare di traghettare quanto prima il Castelfidardo alla salvezza diretta. "Stiamo tutti lavorando per raggiungere un obiettivo - continua Nanapere anche se non pronuncia forse per scaramanzia la parola salvezza - ma anche per cercare di scalare sempre più posizioni in classifica. Ultimamente non eravamo al completo, tra infortuni e squalifiche, ma questo sembra non toccarci. Tutti, anche chi gioca meno, cerchiamo di fare del nostro meglio per continuare a raccogliere risultati. Sono contento dell’ultima vittoria e speriamo di ripeterci anche nella prossima sfida". Una trasferta delicata quella di domenica per il Castelfidardo che scenderà sul campo di un Teramo che staziona in zona playoff.