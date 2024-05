L’avversario. Giallorossi senza Dybala al Gewiss Stadium

Dopo aver perso la possibilità di raggiungere l’Atalanta in un’ipotetica finale di Europa League tutta italiana, pareggiando 2-2 a Leverkusen nella semifinale di ritorno a seguito dello 0-2 patito in casa, la Roma disputa oggi un’altra gara cruciale per la stagione giallorossa. Al Gewiss Stadium, in palio con i bergamaschi, ci sono tre punti chiave nella lotta per la zona Champions. Per Daniele De Rossi non arrivano certo buone notizie dall’infermeria. Paulo Dybala (nella foto) non è nemmeno partito alla volta di Bergamo, a causa di un problema muscolare che lo ha tenuto fuori anche dalla gara di giovedì scorso. Al suo posto Baldanzi favorito su Abraham e Azmoun.

A disposizione dell’allenatore ospite non ci sarà nemmeno Spinazzola, fermato anch’egli da un problema di carattere muscolare per il quale sono già stati svolti gli esami strumentali. Il laterale italianao ha già terminato la sua stagione, diagnosi alla mano: lesione muscolare al flessore destro. Dovrà stare fermo per almeno due settimane e perde così anche un’importante possibilità per provare a convincere Luciano Spalletti a portarlo nella rosa della nazionale che affronterà i prossimi campionati europei in estate.

R.S.