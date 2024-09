L’avversario. Una corazzata più forte delle tensioni societarie. Ecco l’11 di Ignazio Abate

Per non svegliarsi da questo sogno la Vis dovrà continuare a superare i propri limiti. La Ternana di Ignazio Abate sarà un avversario di gran livello, un gruppo attrezzato, dopo un mercato faraonico, a competere per i vertici del girone. Gli umbri, attualmente a sette punti in classifica, sono intenzionati fin da subito a riconquistarsi un posto in Serie B dopo che la cocente sconfitta casalinga dei playout contro il Bari ne ha determinato la retrocessione in C. L’ex allenatore della primavera del Milan, nel suo 4-2-3-1, dispone di giocatori del calibro di Antonio Donnarumma e Pietro Cianci. Se il primo vanta una stagione in serie A col Brescia e diverse esperienze in B, il secondo non è da meno. L’ex Catania, giunto a Terni in estate, ha siglato una doppietta nella vittoria casalinga della scorsa giornata per 3-0 contro il Pineto. Allo stadio Liberati, nonostante la vittoria, è stato però il tifo a prendersi la scena, contestando il presidente Nicola Guida, che in queste ultime ore, tramite comunicato, ha dichiarato di voler vendere il club, smentendo però la cessione delle quote all’imprenditore Benedetto Mancini (già in passato legato, con esiti non incoraggianti, ad altre società). Abate si è detto non interessato a queste voci extracampo riguardanti anche una penalizzazione di uno o due punti a causa di un pagamento soltanto parziale degli adempimenti federali. In questo clima rovente, l’ex Milan ha trovato un gruppo unito, formato da uomini veri, che promettono di dar battaglia a una Vis che vuole però continuare a volare sulle ali dell’entusiasmo.