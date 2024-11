Lazio, Boulaye Dia ha contratto la malaria. L’attaccante doveva giocare col Senegal contro il Burkina Faso

Roma, 14 novembre 2024 - Boulaye Dia, attaccante della Lazio, bloccato dalla malaria. Lo rende noto la federazione calcistica del Senegal che ha specificato come l'attaccante biancoceleste, che non scenderà in campo contro il Burkina Faso, è stato vittima di "un attacco di malaria il giorno della partenza per Bamako, motivo per cui è rimasto a Dakar per continuare le cure del caso". I medici della nazionale stanno già monitorando il giocatore.