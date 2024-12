Mercato Lazio: caccia a un centrocampista si pensa a Casadei, Akpa-Akpro a Monza

Roma 25 dicembre 2024 - Neanche il Natale ferma il calciomercato: sempre attivo e pronto a regalare colpi sempre e comunque. A fronte di un mercato estivo dove i biancocelesti non hanno colpito per nomi altisonanti arrivati nella Capitale, a gennaio la prospettiva sembra essersi ribaltata. La Lazio ha fatto una sessione estiva perfettamente funzionale al nuovo ciclo calcistico andando a rinforzare tutti i reparti, allungando le rotazioni e aumentando l'intensità, per poi festeggiare una super prima parte di stagione, tra il primato in Europa League e il quarto posto solitario in Serie A.

In virtù di questo è difficile, se non impossibile, immaginare un mercato invernale ricco di colpi in ingresso. Al contrario Angelo Fabiani punterà solo su alcuni ingaggi mirati per rinforzare la rosa, completando le rotazioni in vista di una seconda parte di stagione dove la Lazio potrebbe ritrovarsi a giocare tante partite, magari con in palio trofei. Tra tutti i reparti, al momento il più critico sembra essere il centrocampo. Dele-Bashiru si sta rivelando una dolce sorpresa, per andare a completare le rotazioni alle spalle di Guendouzi e Rovella, titolari intoccabili, ma da solo non basta a dare sicurezza alla zona di campo con il chilometraggio più alto dell'anno fino a qui. Oltre a questo Castrovilli, arrivato in estate a zero, sembrerebbe già sulla lista dei partenti, con l'Udinese molto interessato a portarlo in Friuli.

La cessione potrebbe concedere alla Lazio quel margine nel bilancio per andare a caccia di un vero colpo in mediana, andando così a completare nuovamente le rotazioni laziali. Il primo nome in cima alla lista al momento, stando a quanto trapela da Formello, sembra essere quello di Cesare Casadei. Ragazzo classe 2003 di proprietà del Chelsea, i primi contatti con i Blues ci sono già stati, ma il club inglese ha una valutazione molto elevata del ragazzo e per ora sembra voler accettare solo un prestito secco oppure con obbligo di riscatto dal valore intorno tra i 15 e i 20 milioni di euro. Cifre attualmente fuori discussione per i capitolini.

Intorno a cifre simili c'è anche l'attuale valutazioni di Jacopo Fazzini da parte dell'Empoli. Uno dei leader della mediana toscana, è coetaneo di Casadei, ma già testato con costanza nel massimo campionato italiano. Un giocatore duttile che non faticherebbe a trovare spazio nello scacchiere di Baroni, ma per 15 milioni l'affare è molto duro da portarsi a un esito positivo. Un altro profilo molto interessante in casa laziale è quello che porta a Valentin Atangana, centrocampista classe 2005 dello Stade Reims. Ragazzo dall'impatto fisico impressionante, è molto capace anche con il pallone tra i piedi, specie in fase di transizione: tutte caratteristiche perfette per il calcio laziale di quest'anno. La sua valutazione però sarebbe schizzata nelle ultime settimane, stando a quanto riportano dalla Francia, parlando anche qui di intorno ai 15 milioni di euro. Difficile invece possa riaccendersi la trattativa nata in estate per Michael Folorunsho.

In attesa di conoscere lo sviluppo del mercato in entrata della squadra, la Lazio avrebbe già chiuso il primo colpo in uscita. Jean Daniel Akpa-Akpro è a un passo dal Monza: la Lazio rescinderà il contratto con il ragazzo, così che lui possa diventare a tutti gli effetti il primo acquisto dei brianzoli. Il primo regalo per il nuovo allenatore Salvatore Bocchetti avrebbe già svolto le visite mediche e ora si attende solo l'ufficialità.