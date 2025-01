Mercato Lazio: ufficiale Akpa Akpro al Monza, Fazzini il suo sostituto?

Roma, 3 gennaio 2025 - Inizia l'anno nuovo, si leva il sipario su una nuova sessione di mercato invernale. La Lazio ha diversi esuberi, specialmente a centrocampo da piazzare e già nelle prime 48 ore di trattative riesce a piazzare il primo colpo. Nella giornata di oggi è infatti arrivato il comunicato ufficiale della prima cessione di questo calciomercato in casa biancoceleste. Era un trasferimento già pronto e annunciato, che nella giornata di oggi ufficializza il passaggio: si tratta di Jean-Daniel Akpa Akpro, il quale ritorna in prestito al Monza, sei mesi dopo la sua ultima esperienza in Brianza. Ecco il comunicato del club laziale, circa il passaggio in biancorosso del giocatore: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jean-Daniel Akpa Akpro a favore dell’A.C. Monza".

Per il giocatore franco-ivoriano si tratta di una cessione a titolo temporaneo, che però profuma molto di separazione. Il ragazzo classe 1992 è infatti nel suo ultimo anno di contratto con la Lazio e a giugno potrà considerarsi un giocatore libero di andare dove preferisce come svincolato. Salvo clamorosi colpi di scena è improbabile immaginare un rinnovo tra le parti, con il centrocampista che potrà eventualmente tornare in Francia, avendo sempre dichiarato di avere grande interesse a rivestire la maglia del Tolosa, squadra della sua città natale. Altre piste potrebbero portarlo in Serie B o ancora in Serie A, dove comunque ha dimostrato di poter essere un protagonista della lotta salvezza.

La Lazio non si ferma però alle cessioni, perché è già alla caccia di un sostituto, visto come anche altri centrocampisti come Gaetano Castrovilli e Toma Basic potrebbero lasciare il biancoceleste. Il sostituto nelle idee dei capitolini è chiaro ed è da diversi giorni che le trattative sono sul tavolo. Si tratta di Jacopo Fazzini, ragazzo classe 2003 di proprietà dell'Empoli. Il via libra alla conclusione dell'affare è molto legato al tema delle cessioni e la partenza di Akpa Akpro è stato sicuramente un passo in avanti, ma per ora non basta ad assicurare il giocatore ai biancocelesti. Negli ultimi giorni si era trapelata la voce di un accordo sulla base di un prestito biennale, con obbligo di riscatto di circa 12 milioni di euro a fronte della richiesta di 15 dei toscani, ma il Napoli potrebbe rappresentare l'ostacolo maggiore alla Lazio in questa trattativa.

Nelle ultime ore i partenopei sarebbero infatti molto vicini alla chiusura della cessione di Michael Folorunsho alla Fiorentina. Il ragazzo romano, vecchio obiettivo dei capitolini, potrebbe diventare il sostituto di Bove in casa viola, liberando così lo spazio in casa Napoli proprio per l'ingaggio di Fazzini, anche a titolo definitivo già questo gennaio. L'Empoli punta a un'asta per monetizzare sul lavoro compiuto nello sviluppo del ragazzo e per evitare sorprese il club laziale starebbe già valutando potenziali sostituti. In cima alla lista il nome è quello di Cesare Casadei, centrocampista di proprietà del Chelsea.