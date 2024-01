Alle 18 su Italia 1. Lazio-Roma è sempre un derby

È un derby minore, quello di oggi in Coppa Italia, ma pur sempre un derby. E infatti ci saranno mille agenti più del solito allo stadio, come ieri c’erano mille tifosi della Lazio a Formello, per caricare gli uomini di Sarri nel giorno del 124esimo compleanno del club. C’era anche il presidente Claudio Lotito: "Il derby è un campionato nel campionato. La supremazia è legata ai fatti, ai risultati. È un appuntamento importante in cui i tifosi devono essere il nostro dodicesimo uomo in campo. Daremo tutto per essere ancora punto di riferimento di questa città", ha detto.

In casa Roma, con Mourinho che ieri ha preso una giornata di squalifica per l’espulsione contro l’Atalanta, i controlli a cui è stato sottoposto Diego Llorente hanno escluso lesioni ma il difensore non giocherà la gara di oggi alle 18, che dà un posto in semifinale di Coppa Italia. Al suo posto potrebbe esserci l’esordio da titolare di Huijsen. Lorenzo Pellegrini sarà regolarmente in campo.

Probabili formazioni. LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro. All. Sarri

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, Huijsen; Kristensen, Pellegrini, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, Dybala. All. Mourinho

Arbitro: Orsato di Schio

Tv: ore 18, Italia 1.