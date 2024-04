Coppa Italia, Lazio-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Roma 22 aprile 2024 - Un posto in finale di Coppa Italia, è questa la posta in palio della sfida di domani all'Olimpico che metterà di fronte Lazio e Juventus nella semifinale di ritorno della coppa nazionale. Da una parte i biancocelesti vanno a caccia di un'improbabile rimonta, dopo il 2-0 patito all'Allianz Stadium in occasione dell'incontro d'andata, dall'altra parte i ragazzi di Allegri puntano a conservare il vantaggio che Chiesa e Vlahovic gli hanno concesso nel match di andata con i propri gol. Calcio d'inizio previsto per domani, martedì 23 aprile 2024, alle ore 21.

Per Tudor non è un ultima spiaggia, ma la possibilità di vincere un trofeo dopo pochissimi mesi sulla panchina laziale è quanto mai succosa. Il lavoro di Sarri ha portato la squadra in semifinale per la prima volta dopo la gestione Inzaghi e ora il croato ha la chance, come fece l'allenatore oggi dell'Inter, di provare a risollevare il trofeo. Per farlo servirà una partita più che perfetta, con l'obbligo, fin dal calcio d'inizio, di attaccare e ancora attaccare, senza però concedere ai bianconeri il lusso del contropiede. Ribaltare due reti di svantaggio contro una squadra molto chiusa come quella di Allegri è un'impresa quasi proibitiva, ma alla Lazio non manca il talento per renderla realtà. La spinta dello stadio Olimpico, pronto al pienone per la sfida ai bianconeri, potrebbe fornire quella motivazione extra per i padroni di casa per colmare il distacco nel punteggio della sfida combinata. Il successo in campionato contro il Genoa ha riavvicinato i capitolini al discorso qualificazione Champions League, mantenendo però ancora qualche punto di lontananza. Vincere la Coppa Italia, oltre a fornire l'accesso assicurato in Europa League, potrebbe lenire i dolori di una stagione complicata e anzi offrire ai tifosi una chance di festeggiare.

Questo discorso però è tanto vero per la Lazio, quanto per la Juventus. I bianconeri sono stati a lungo l'anti-Inter, con la convinzione sincera di poter lottare fino all'ultimo per lo scudetto con una squadra sì più forte come i nerazzurri, ma con più impegni vista la Champions League. Così però non è stato per i ragazzi di Allegri, dopo una prima metà a stretto contatto con i meneghini, la Vecchia Signora ha ceduto il passo, spianando la strada alla seconda stella dei rivali meneghini. Ora con il quinto posto assicurato per la prossima massima competizione europea, il ritorno nell'Europa che conta non è ancora ufficiale, ma l'aritmetica racconta di pochi punti per i bianconeri per poter centrare l'obiettivo minimo per questa stagione. Condire questo risultato con un trofeo potrebbe anche far dimenticare le ultime settimane di pessimo gioco e risultati tutt'altro che incoraggianti. Per farlo però prima è obbligatorio pagare il pedaggio dell'Olimpico a tinte biancocelesti.

L'arbitro designato dall'AIA per la sfida di Coppa Italia tra Lazio e Juventus, è l'esperto Daniele Orsato della sezione di Schio. Il fischietto veneto sarà assistito dagli assistenti Ciro Carbone e Giuseppe Perrotti, con Matteo Marcenaro come quarto ufficiale. In sala VAR a Lissone a seguire la sfida dell'Olimpico ci saranno Aleandro Di Paolo e Massimiliano Irrati. Per il più longevo ed esperto degli arbitri del campionato italiano si tratterà della cinquantunesima direzione di carriera con in campo i biancocelesti, con un bilancio di 22 successi, 16 pareggi e 12 sconfitte nei precedenti. Sono 43 invece gli incroci con i bianconeri, che hanno fruttato alla Vecchia Signora 23 vittorie 13 pari e 7 ko. Nel complesso si tratterà della ventiseiesima direzione stagionale di Orsato, la numero 2 in Coppa Italia, a cui ne aggiunge 14 in Serie A, 7 di Champions League (1 ai preliminari), 1 ai Playoff di Euro 2024 e 2 internazionali in Saudi Pro League (Arabia Saudita) e UAE Pro League (Emirati Arabi).

Probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione per Tudor, visto che nelle ultime uscite ha dovuto rinunciare per infortunio a Provedel, Zaccagni, Immobile e Guendouzi. Tra tutti l’attaccante sembra il più vicino al ritorno in campo, vista la condizione in crescita, ma forse solo da subentrante, con Castellanos a guidare l'attacco dal 1' di gioco. Luis Alberto e Felipe Anderson confermati alle spalle dell'argentino con Marusic a sinistra e Hysaj favorito per ricoprire la fascia di destra, con Lazzari uscito malconcio dalla trasferta di Genova. Kamada e Vecino dovrebbero essere confermati in mediana, mentre davanti a Mandas la linea a tre sarà composta da Patric, Romagnoli e Gila.

Allegri non potrà contare su Kean in attacco e sullo squalificato Gatti. Sarà dunque Rugani a completare il terzetto difensivo con Bremer e Danilo, davanti a Szczesny. Sulla linea mediana si dovrebbe rivedere McKennie dal 1’ con Locatelli e Rabiot a completare la zona centrale, mentre Kostic e Cambiaso saranno i due esterni. In avanti Chiesa e Vlahovic, entrambi goleador nel match di andata, si candidano a un ruolo da titolare, ma Yildiz scalpita e punta a strappare la maglia dal 1' a discapito dei compagni.

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Hysaj, Kamada, Vecino, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. Igor Tudor.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Massimiliano Allegri.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Juventus dello stadio Olimpico, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, inizierà alle 21 di martedì 23 aprile 2024. Il match sarà visibile in chiaro su Canale 5, La partita sarà disponibile anche in streaming anche su Mediaset Infinity e SportMediaset.it. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Mediaset Infinity oppure sul sito internet di SportMediaset.it su tablet, pc e smartphone. A raccontare la sfida ci saranno Riccardo Trevisani e Massimo Paganin a commentare il match dell'Olimpico.