Basket serie b. Fioravanti e la Sba in campo a Empoli

Neanche il tempo di festeggiare la prima vittoria in campionato che la Scuola Basket Arezzo torna sul parquet per il turno infrasettimanale di serie B interregionale, il primo di questa stagione. Impegno ostico per la squadra di coach Fioravanti, che questa sera alle ore 21 affronta in trasferta la Use Empoli, una delle formazioni più attrezzate di tutto il girone. Entrambe le compagini sono a quota due punti, frutto di una vittoria e una sconfitta. Nel caso di Empoli, la formazione è reduce dalla sconfitta patita a Siena contro Costone e vorrà subito mettersela alle spalle facendo leva su un telaio già rodato dal torneo scorso e sul nuovo acquisto Maric, che si è segnalato subito per la vena realizzativa.

Per la Scuola Basket Arezzo si tratta dunque un test probante contro un avversario di prima fascia per valutare i progressi e quelle che potranno essere le potenzialità del quintetto amaranto in questa stagione.

L.A.