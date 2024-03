Bayern-Lazio, notte da brividi. Sarri ci crede: "Nulla è impossibile"

Tanto vale provarci, a maggior ragione considerando il fatto che quelli che devono rimontare sono gli avversari. Forse un gol solo è poco, per la Lazio che stasera fa visita al Bayern Monaco nella gara di ritorno degli ottavi. Ma potrebbe anche bastare se i bavaresi dovessero confermare il brutto momento che stanno attraversando ormai da qualche settimana.

All’andata grazie al rigore trasformato da Immobile a venti minuti dalla fine la gara si concluse 1-0 per Sarri, che ieri ha buttato acqua sul fuoco senza volerlo spegnere del tutto: "Grande emozioni non ne ho, bisogna essere coraggiosi e determinati: sarà durissima – ha detto l’allenatore biancoceleste in conferenza stampa. Siamo consapevoli della grande difficoltà che troveremo in campo, questo ci deve dare spirito di sacrificio e capacità di sofferenza. Poi c’è l’altro aspetto che nel calcio niente è impossibile e questo ci deve dare convinzione e coraggio".

Il Bayern è staccatissimo in classifica nella Bundesliga dalla capolista Bayer Leverkusen e la Champions rischia di essere l’ultima chance per Tuchël per raddrizzare la stagione, anche se comunque sa già che lascerà la panchina dei biancorossi a fine stagione.

"Loro hanno una qualità smisurata e hanno grande facilità a trovare il gol – ha detto ancora Sarri, a proposito degli avversari –. Dobbiamo lottare in fase difensiva, ma bisogna avere il coraggio di andare a fargli male: pensare di stare 100 minuti chiusi lì dietro a difendersi e basta la vedo dura".

Sulla formazione, il tecnico laziale dice che "Vecino e Zaccagni venivano da un periodo di inattività e hanno avuto un recupero piuttosto lento. In questo momento sono due giocatori da spezzoni di partita in attesa di riallenarli a fondo".

Il patron Lotito che venerdì sera si era fatto sentire dopo la partita contro il Milan sembra crederci davvero: "La squadra sa quello che deve fare, dobbiamo fare in modo che la Lazio si senta una squadra di livello internazionale. Il club lo è, abbiamo acquisito grande credibilità e se oggi siamo qui è per i risultati sportivi".

Le probabili formazioni.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer, Kimmich, Dier, Kim, Davies, Pavlovic, Goretzka, Sané, Muller, Musiala, Kane. All: Tuchel

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj, Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All: Sarri

Arbitro: Vincic (Slo)

Stadio e tv: Alliaz Arena ore 21, Canale 5, Sky Sport, Sky sport uno.