Mercato Lazio: Mandas e Pedro in bilico tra permanenza e addio

Roma 30 aprile 2024 - Sulla carta non sarebbe dovuto nemmeno essere il secondo e invece si sta prendendo poco a poco la scena in questo finale di stagione. Christos Mandas è una delle note liete di questa stagione vissuta tra alti e bassi, giocatori in cerca di autori, amori tecnici che finiscono e la preparazione del nuovo ciclo a medio-lungo termine della Lazio. Proprio il portiere greco si sta candidando a fare parte del futuro biancoceleste da protagonista. Nella sfida contro il Verona ha mostrato tutte le sue potenzialità e anche i suoi limiti. Il classe 2001 infatti si è reso prima protagonista di una spaventosa uscita a vuoto, su cui però Swiderski ha perdonato l'errore, mentre nel finale al contrario si è eretto a ultimo baluardo della difesa, salvando sul colpo di testa a botta sicura di un avversario.

L'ex Ofi Creta sta approfittando a piene mani dell'infortuno di Provedel, guadagnandosi ogni singolo minuto in campo. Protagonista già nel derby di Coppa Italia, sempre nella coppa nazionale si è distinto anche contro i bianconeri, fino all'ultimo episodio in campionato contro il Verona, dove non ha fatto mancare le prodezze del collega titolare del ruolo. In casa biancoceleste c'è grande fiducia circa la crescita dell'estremo difensore ellenico e le sue potenzialità, ma non volendo mettere in dubbio il ruolo dell'ex Spezia si sta pensando a una soluzione in estate che possa valorizzare il portiere greco.

Per ovviare a questo problema in casa capitolina si sta cercando una possibile destinazione in estate per permettere a Mandas di giocare con maggiore continuità. Un ruolo da titolare e un anno di formazione lontano dal Tevere, gli darebbe la fiducia nei propri mezzi oltreché un minutaggio giusto per poter accumulare l'esperienza necessaria a reggere un ruolo gravoso come quello di numero uno in una formazione di alto profilo come quella laziale. Il rinnovo con adeguamento contrattuale di Provedel ha messo saldamente nelle sue mani il futuro, almeno a breve termine, della porta della Lazio. Salvo infatti offerte irrinunciabili l'ex Spezia non lascerà Roma, sponda biancoceleste, in questa stagione, rendendo molto più semplice la cessione in prestito del greco, piuttosto che trovare un acquirente per l'italiano. Tutto nell'ottica di una crescita costante di Mandas per poi rigiocarsi le proprie chance all'ombra del Colosseo.

Diverso invece il discorso per Pedro. L'espertissimo attaccante spagnolo ha ritrovato minutaggio e anche le sue migliori prestazioni grazie alla cura Tudor, ma l suo futuro resta in bilico. L'ex Chelsea e Barcellona ha impressionato molto il tecnico croato, il quale gli sta dando fiducia, venendo anche ripagato dalle prestazioni. La scorsa estate si era stipulato un contratto con rinnovo automatico dopo le 25 partite, ma a prescindere da questo, l'iberico potrebbe decidere di discutere a tu per tu con la società il proprio futuro, in bilico tra permanenza in biancoceleste, ritorno in Spagna oppure penisola araba. Tra Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi, lo spagnolo è un profilo di grande interesse, avendo dovuto rifiutare offerte già in estate. Il sogno però di Pedro è di finire la propria carriera a casa, con la maglia del Tenerife. Le ultime quattro partite di Serie A potrebbero far muovere la bilancia decisionale del 36enne delle Canarie da una parte o dall'altra di questo spettro di possibilità.