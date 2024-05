Mercato Lazio: sabato contro il Monza la chance per parlare di Colpani

Roma, 2 maggio 2024 – Mancano ormai solo quattro partite a fine stagione e ogni incrocio di campionato è una potenziale chance per iniziare i primi approcci in vista delle trattative che animeranno il calcio in estate. Sabato la Lazio sarà ospite del Monza nella trasferta del Brianteo che varrà per la trentacinquesima di Serie A. Una sfida dove i capitolini dovranno guardarsi dal talento dei biancorossi, in particolare da quello di Andrea Colpani, nelle ultime ore individuato come primo vero obiettivo di mercato dei biancocelesti nella prossima sessione di calciomercato. L'obiettivo è chiaramente quello di potenziare la zona dei trequartisti, aggiungendo un giocatore di piede sinistro dalla tecnica sublime alla formazione capitolina.

In estate infatti la Lazio perderà certamente il talento di uno dei capisaldi delle ultime stagioni, vale a dire Felipe Anderson. Il brasiliano, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, ha già annunciato che non rinnoverà il proprio contratto con la squadra di mister Tudor, ma anzi ha già raggiunto un accordo economico con il Palmeiras per tornare in brasile a partire dal primo luglio. Un addio pesante che dovrà essere gioco-forza assimilato e rintuzzato tramite proprio il mercato. Il reparto dei trequartisti è infatti quello che rischia di ricevere più colpi in negativo a partire dalla prossima estate. Oltre al numero 7 infatti il rischio concreto è che la squadra possa perdere anche Luis Alberto e Pedro. Il numero 10 ha infatti manifestato al termine della trasferta vincente di Salerno tutti i suoi dubbi circa la permanenza a Roma, parlando addirittura di una possibile rescissione del contratto; sul connazionale ex Barcellona ci sono attive le sirene da tutta la Penisola Araba: dagli Emirati, all'Arabia Saudita, passando per il Qatar, ma il sogno del giocatore è quello di terminare la carriera a casa in quel di Tenerife.

L'ingaggio di una prima scelta come Andrea Colpani può rivelarsi d'obbligo per la formazione biancoceleste per colmare il potenziale vuoto lasciato da così tanti giocatori fondamentali che lasceranno la squadra. Per farlo però servirà vincere la resistenza dell'amministratore delegato biancorosso Adriano Galliani. La prima richiesta del club brianzolo non sarà inferiore a una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Una cifra elevata che in casa laziale si proverà a calmierare inserendo nell'operazione una contropartita tecnica, nello specifico le prime voci che circolano in quel di Formello, sembrano pensare ad Akpa Akpro. Sotto la guida di mister Palladino il francese nato e cresciuto a Tolosa sta trovando minutaggio e continuità di rendimento e potrebbe rivelarsi una pedina importante anche per la prossima stagione. Il suo valore potrebbe aggirarsi intorno ai 2-3 milioni di euro.

Il ragazzo cresciuto nell'Atalanta, ora in forza ai brianzoli sta giocando la sua miglior stagione nel massimo campionato. In questo momento ha collezionato un ricco bottino di 8 gol e 4 assist, attirando su di se tutte le attenzioni delle big della Serie A e non solo. Per questo i capitolini starebbero cercando di bruciare la concorrenza e raggiungere un accordo già adesso, quando ancora il calciomercato deve aprire i battenti è la tattica scelta da Claudio Lotito, forte anche dell'amicizia personale con Galliani, per regalare alla sua squadra il suo nuovo mago, in questo caso il "flaco" Andrea Colpani.