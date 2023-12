Lazio-Cagliari: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Roma, 1 dicembre 2023 – Seguire l'entusiasmo della Champions League per dispiegare nuovamente le ali anche in campionato e tornare a volare. L'Aquila di Maurizio Sarri si gode il passaggio anticipato del turno ottenuto in Champions League e prova a ritrovare la concentrazione giusta anche in campionato per risalire la china e accorciare la distanza dal quarto posto che vorrebbe dire Champions League. Sul cammino del tecnico biancoceleste però c'è chi la città di Roma la conosce a menadito, vale a dire Claudio Ranieri. La sfida è in programma per la giornata di domani, sabato 2 dicembre 2023, allo stadio Olimpico, con calcio d'inizio fissato alle ore 18.

Come detto in precedenza, nella settimana europea la Lazio ha potuto festeggiare con una giornata d'anticipo il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Grazie alla doppietta di capitan Immobile i biancocelesti hanno abbattuto il Celtic e grazie all'assist dell'Atletico Madrid, vincente alla de Kuip di Rotterdam contro il Feyenoord, hanno staccato il pass per la fase conclusiva di questa edizione della Coppa dalle grandi orecchie. Dopo aver segnato la strada in Europa, ora i laziali devono a tutti i costi ripetersi in campionato. Le lunghezze dal quarto posto sono aumentate fino a quota sette e la posizione di classifica è tutt'altro che entusiasmante. Vincere contro il Cagliari è un imperativo, per evitare di complicare ulteriormente una stagione mai decollata realmente in Serie A.

Il Cagliari però di certo non si farà da parte per concedere vita facile alla Lazio. La squadra guidata in panchina dall'ex allenatore di Leicester e Roma è a caccia di punti per l'obiettivo salvezza e dopo un avvio complicato, ora sembra finalmente aver trovato la confidenza giusta per giocarsi la permanenza nella massima serie. Dopo 3 soli punti nelle prime nove giornate, i sardi hanno ottenuto ben 7 punti nelle ultime quattro giornate di Serie A, con una sola sconfitta di misura maturata contro la Juventus. I rossoblu del capoluogo sardo hanno finalmente trovato il proprio equilibrio e ora puntano a mietere la propria prima vittima importante negli aquilotti. Ranieri conosce bene la squadra laziale, avendola affrontata anche in diversi derby e saprà preparare al meglio i propri ragazzi per il caloroso tifo romano di fede biancoceleste.

A dirigere la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Cagliari sarà Federico Dionisi della sezione di L'Aquila. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Politi: Camplone sarà il IV uomo mentre Guida e Pagnotta sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Per il fischietto abruzzese si tratterà dell'ottava direzione stagionale: la quinta in Serie A, con le altre tre divise equamente tra Coppa Italia, Serie B e Protathlima Cyta, il massimo campionato cipriota. Nei precedenti stagionali Dionisi ha già diretto la Lazio nel debutto stagionale contro il Lecce (2-1) per i salentini, per un totale di tre incroci con i biancocelesti, gli altri due entrambi vincente per i capitolini con i successi del 2021 contro Parma (1-0) e Spezia (6-1). Per il direttore di gara di L'Aquila sarà il quarto incrocio anche con i sardi, con un bilancio di un pareggio e due ko: Empoli-Cagliari 1-1 (13 febbraio 2022), Juventus-Cagliari 2-0 (21 dicembre 2021) e Atalanta-Cagliari 3-1 (14 gennaio 2021).

Senza Romagnoli e Casale al centro della difesa, Sarri si affiderà nuovamente alla coppia spagnola composta da Patric e Mario Gila a protezione di Provedel. Sulle fasce scalpitano Hysaj e Pellegrini, ma è probabile che il tecnico possa virare su Marusic e Lazzari, andando poi a schierare la prima coppia citata nel match di Coppa Italia contro il Genoa. A centrocampo torna dopo la squalifica Luis Alberto, il quale prenderà regolarmente posto nel centrocampo laziale. A fianco del mago spagnolo Guendouzi è sicuro del posto, mentre Cataldi e Rovella si giocano le proprie carte per il terzo slot disponibile: al momento il classe '94 è favorito sul ragazzo ex Monza. In attacco Immobile dovrebbe tornare al centro dell'attacco, con Felipe Anderson e Pedro a completare il reparto, occhio però a Gustav Isaksen, autore di una grande prova contro il Celtic e a caccia della conferma da titolare.

Ranieri da parte sua potrebbe invece, contro la Lazio, riproporre in toto la formazione che ha disputato una buona gara contro il Monza, trovando per la prima volta in questo campionato il gol nel primo quarto d'ora. Tra i pali Scuffet è ancora favorito su Radunovic, con la difesa a quattro che sarà composta da Zappa, Dossena, Goldaniga e Augello. A centrocampo ballottaggio tra Deiola e Jankto, con il ceco favorito sul compagno, mentre Prati e Makoumbo completeranno la mediana sarda. In attacco Viola agirà alle spalle della coppia composta da Petagna e Luvumbo.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Maurizio Sarri.

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Viola; Petagna, Luvumbo. All. Claudio Ranieri.

La partita fra Lazio e Cagliari dello stadio Olimpico, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 18 di sabato 2 dicembre 2023. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 17.30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

Statistiche e precedenti

La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime 16 partite di Serie A contro il Cagliari (13V, 3N); i biancocelesti hanno avuto una striscia di imbattibilità più lunga solamente contro l’Inter nel torneo (19 gare tra settembre 1996 e novembre 2005). Gli aquilotti hanno inoltre segnato 66 gol in 36 match casalinghi contro il Cagliari in Serie A (1,8 di media a gara), tra le squadre affrontate almeno 30 volte in casa nel massimo campionato, solo contro il Bologna (1,9) la Lazio ha realizzato in media più gol. Era dalla stagione 2013-14 che la squadra di Lotito non conquistava al massimo 17 punti nelle prime 13 partite in Serie A; in quell’occasione i biancocelesti persero anche la quattordicesima gara disputata.

Il Cagliari ha conquistato sette punti nelle ultime quattro partite di Serie A, solo uno in meno rispetto alle 20 precedenti gare disputate nella competizione (otto punti). Nelle prime sei trasferte di questo campionato i sardi hanno conquistato solamente due punti e dovessero perdere registrerebbero la propria peggior partenza fuori casa in Serie A dal 2005-06 (un punto nelle prime sette gare esterne).

Il 23% dei recuperi offensivi del Cagliari in questo campionato hanno portato a un tiro (23/100), percentuale record nella Serie A 2023-24 (al pari del Napoli).