Lazio, Castrovilli suona la carica. Biancocelesti poco impiegati in nazionale

Roma, 9 settembre 2024 – L'avvio non è stato dei peggiori, ma nemmeno tra gli ideali possibili. La Lazio sta prendendo questi giorni di lavoro a ranghi ridotti come un periodo di assimilazione delle tattiche di Baroni, di integrazione degli uomini nuovi in rosa e di riflessione per valutare le prime tre partite di questo campionato di Serie A. I quattro punti raccolti nelle prime tre del massimo campionato sono un bottino migliore rispetto a quello della scorsa annata, quando i capitolini si fermarono a quota soli 3 punti in altrettante uscite stagionali. Un magro bottino che mise in salita la stagione di Sarri, poi terminata anzitempo dal tecnico a causa delle sue dimissioni. Baroni da parte sua ha un risultato leggermente migliore rispetto al collega arrivato prima, ma la sconfitta a sorpresa contro l'Udinese ha fato alzare non poche sopracciglia a una tifoseria ancora non convinta della scelta in panchina per il futuro biancoceleste.

Il pareggio contro il Milan ha ridato morale all'ambiente, complice anche l'ottima prestazione mostrata in campo e ancora una volta la capacità di reagire alle difficoltà da parte della Lazio. Contro il Verona però arriverà un grande test per la squadra laziale, di fronte a un pubblico caldo e una squadra in forma, Baroni sfiderà il proprio passato a caccia di tre punti che potrebbero dare una grossa spinta in classifica e una grande iniezione di fiducia in attesa del debutto anche in Europa da parte dell'allenatore. Prima però un passo per volta: dopo la giornata, la formazione laziale tornerà in campo ad allenarsi con i ranghi ridotti, in attesa dei rientri dalle rispettive Nazionali.

Dopo l'esclusione dalla lista Uefa, ben spiegata da Claudio Lotito, il quale ha parlato di un confronto aperto tra giocatore e allenatore sul tema, dove i toni sono sempre stati pacifici e sereni, Gaetano Castrovilli suona la carica con un messaggio social. Il giocatore sabato era rientrato in gruppo per l'ultimo allenamento settimanale, agendo da trequartista centrale nello schema di Baroni, dopo aver saltato due allenamenti in via precauzionale. Nonostante la giornata di riposo di ieri, il giocatore non ha di certo tolto l'obiettivo dal rientro in campo e dalla possibilità di diventare un leader tecnico dei biancocelesti, ricondividendo un video motivazionale con annessa la frase che recitava "Il tuo io passato crede in te. Il tuo io futuro conta su di te". Un monito per chiunque si voglia mettere sulla strada dell'ex Fiorentina, campione di Euro 2020 con la maglia della nazionale azzurra.

In attesa dell'allenamento, i biancocelesti continuano a non brillare nelle rispettive selezioni Nazionali: Zaccagni e Guendouzi non sono scesi in campo durante Francia-Italia, così come Mandas, che ha osservato la sua Grecia solo dalla panchina. Solo sprazzi di partita per Isaksen e Dele-Bashiru, con circa mezz'ora di gioco a testa nelle uscite di Danimarca (vincente ieri contro la Serbia) e Nigeria (vincente sabato contro il Benin). Solo Marusic e Hysaj con Montengro e Albania hanno fin qui giocato per tutto il tempo con le rispettive rappresentative.