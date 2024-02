Champions, l’andata degli ottavi: il Psg piega la Real Sociedad. Lazio, l’impresa accende il sogno: Immobile stende il Bayern

lazio

1

bayern monaco

0

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 5.5, Gila 6 (Patric 36’ st, sv), Romagnoli 5.5, Hysaj 5.5 (Lazzari 15’ st 6); Guendouzi 7, Vecino 6, Luis Alberto 6 (Kamada 36’ st, sv); Isaksen 5 (Pedro 29’ st, sv), Immobile 6.5 (Castellanos 29’ st, sv), Felipe Anderson 6. All. Sarri 6.5.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer 6; Mazraoui 5.5, Upamecano 5, Kim 6, Guerreiro 6; Gortezka 6 (De Light 28’, sv), Kimmich 6; Musiala 6, Muller 5.5 (Choupo-Moting E. M., 35’ st, sv), Sané 5.5 (Tel M. 36’ st, sv); Kane 5.5. All. Tuchel 5,5.

Arbitro: François Letexier 6.

Rete: 23’ st Immobile (rigore).

Note: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammonito 23’ Kimmich. Espulsioni: 22’ s.t. Upamecano per fallo in area di rigore.

Sarri in Champions come il migliore degli Allegri: a ’corto muso’ e con la "faccia tosta" preannunciata conquista la vittoria di misura su un Bayern Monaco un po’ in crisi. I tedeschi erano stati sconfitti qualche giorno fa in Bundesliga dal Leverkuesen. A decidere l’incontro valido per gli ottavi di finale di Champions League è il rigore calciato da Ciro Immobile (foto) dopo un fallo in area da parte di Upamecano. Il giocatore del Bayern viene anche espulso dall’arbitro Letexier dopo l’intervento. Il ritorno si giocherà il prossimo 5 marzo, alle 21, all’Allianz Arena di Monaco.

Sempre ieri sera il PSG si è imposto per 2-0 in casa contro la Real Sociedad con le reti di Mbappé e di Barcola, entrambi a segno nella ripresa. Ritorno il 5 marzo.