Ciro Immobile tra permanenza e addio. Quale futuro per il bomber della Lazio?

Roma 21 maggio 2024 - Tutti gli amori scricchiolano di fronte all'infermabile logorio del tempo, soprattutto quelli calcistici. Ciro Immobile, per quanto simbolo della Lazio moderna, anche lui comincia a patire i colpi di padre tempo e la stagione che si è appena conclusa si può riassumere come la peggiore, sia in termini numerici, sia di rendimento medio, delle 8 trascorse sulla sponda biancoceleste del Tevere. Appena 11 reti realizzate in tutte le competizioni in 41 partite giocate, pochissimo per un campione capace di siglarne 196 nelle restanti 298 partite con la maglia di questa squadra. Numeri che danno la dimensione delle difficoltà patite dal bomber di Torre Annunziata, difficoltà che ne hanno messo in discussione anche la permanenza nel club capitolino.

Nonostante tutte le voci che si sono susseguite in questa stagione, la realtà al momento non vede all'orizzonte alcun divorzio tra Immobile e la Lazio. Il giocatore è ormai parte della storia della squadra biancoceleste e sarà ancora capitano e uomo immagine della formazione di Tudor. Tante responsabilità gli verranno tolte dalle spalle, puntando molto sulla crescita di Castellanos, fin qui infatti preferito più volte da Tudor al numero 17 capitolino. Il capitano da parte sua sa a livello fisico di non poter più garantire, a 34 anni, la continuità di rendimento sulle circa 45 partite giocate ogni anno dai capitolini. Per questo è legittimo pensare a un ridimensionamento del minutaggio del capitano, pronto però a dare un contributo non solo a gara in corso, ma quando il pallone pesa di più, facendo leva anche sulla grande esperienza internazionale accumulata dal Campione d'Europa 2021.

Questa comunione di intenti ritrovata tra Lazio e Immobile, ha allontanato le voci di mercato, per la verità già fredde da diverso tempo in virtù dei movimenti di alcune squadre. Il giocatore era finito sui taccuini dei club arabi, precisamente Saudi Pro League, ma anche campionato emiratino, senza però mai vedere formalizzate offerte all'indirizzo del club di patron Lotito. Neanche un sondaggio invece è arrivato da parte delle formazioni nordamericane militanti in MLS. In Italia ne aveva seguite le tracce l'Inter, forte anche del rapporto tra Simone Inzaghi e il bomber campano, ma l'ingaggio di Mehdi Taremi dal Porto a parametro zero e il contratto che lega Arnautovic ai nerazzurri, al momento tiene molto lontana questa pista dal club meneghino, attualmente tra l'altro in mezzo a un pieno cambio societario dopo il mancato pagamento di Zhang dei debiti nei confronti del fondo Oaktree. In caso di addio dell'austriaco ex Bologna, si potrebbe riaccendere l'interesse per il centravanti biancoceleste, ma dovendo eventualmente accettare una minusvalenza per liberarsi dell'attaccante austriaco in casa Inter si agirà con tutta l'eventuale cautela del caso. Il futuro di Ciro Immobile resta al momento tutto a tinte biancocelesti, con la speranza ingenua e romantica del tifo che questa storia d'amore possa continuare fino alla fine del percorso del centravanti nel mondo del calcio giocato.