Lazio: come sta Luis Alberto, nuova chance per Kamada

Una chance per essere tolto dal mercato e dimostrare a tutti il proprio valore. Il destino di Daichi Kamada si intreccia a doppio filo con quello di Luis Alberto, almeno per quello che riguarda la sua permanenza alla Lazio. Nella giornata di oggi infatti il club biancoceleste ha comunicato il risultato degli esami strumentali presso la Clinica Paideia, in seguito all'infortunio rimediato dal talentuosissimo spagnolo nella trasferta di Empoli, in una partita dove ha dovuto lasciare il campo dopo poco più di 20 minuti. Ecco il comunicato della società biancoceleste.

"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Luis Alberto è stato sottoposto in data odierna a esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra, riportata nel corso della partita contro l'Empoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".

Si escludono tempi lunghi di recupero, ma il giocatore lascerà la squadra senza il suo principale cervello di gioco almeno per un paio di settimane, aprendo così le porte del campo a un possibile sostituto. Qui entra in gioco Daichi Kamada. Il giapponese fin qui è forse l'ingaggio più deludente della stagione, oltre alla rete contro il Napoli e l'assist contro la Juventus, il giocatore ha messo in campo prestazioni molto al di sotto delle sue aspettative. A Francoforte si era visto un intelligente centrocampista, capace di inserirsi molto bene e di essere anche molto pericoloso sottoporta: lo scorso anno realizzò ben 12 reti tra Bundesliga e Champions League in 40 partite giocate. Per questo il suo ingaggio a parametro zero era sembrato il vero scippo dell'estate biancoceleste, ma all'atto pratico sta dimostrando poco o nulla.

Scelto inizialmente per essere il sostituto di Milinkovic-Savic come mezzala di destra, il giocatore sta affrontando molta difficoltà ad ambientarsi e a digerire il modulo di Sarri. Superato da Guendouzi nelle gerarchie a destra, il tecnico toscano sta trovando maggiori risposte schierandolo a sinistra, ma con questo Luis Alberto, il suo minutaggio è calato drasticamente. Nelle ultime uscite ha mostrato qualche barlume di talento, ma parliamo ancora di qualche raggio di luce in un cielo plumbeo. Una serie di prestazioni che ne sta mettendo in discussione addirittura la permanenza sulle rive del Tevere. Secondo molti infatti la Lazio potrebbe scegliere di cedere il giapponese per provare l'assalto a Rovella, qualora dovesse aprirsi l'occasione.

Starà dunque a Kamada allontanare queste voci e giocarsi le sue carte ora che l'infortunio di Luis Alberto gli chiede di salire sul palcoscenico e di prendersi la scena, toccherà al nipponico dimostrarsi all'altezza delle aspettative. Queste prestazioni saranno emblematiche non solo per la considerazione di allenatore e dirigenza, ma anche per la sua Nazionale. Il 12 gennaio infatti prenderà il via la Coppa d'Asia è lui attende la lista dei convocati del ct Hajime Moriyasu, una competizione che lo terrà diverse settimane lontano dalla squadra e le prossime partite contro Frosinone e Udinese, saranno fondamentali per capire in quale misura mancherà a Sarri come pedina in più nel proprio scacchiere.