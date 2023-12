Coppa Italia, Lazio-Genoa: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Roma 4 dicembre 2023 - Una coppa per sognare, per dare continuità al campionato o semplicemente per dare una chance a chi di spazio ne ha avuto di meno in questo primo terzo di Serie A. Nella giornata di domani, martedì 5 dicembre, alle 21 infatti ci sarà il calcio d'inizio di Lazio contro Genoa, il primo ottavo di finale di questa Coppa Italia, che si giocherà nello stadio Olimpico della Città Eterna. La squadra della Capitale insegue la sua nona Coppa Italia nella storia, potenzialmente la quarta dell'era Lotito, l'ultimo successo biancoceleste nella competizione risale alla stagione 2018-19, quando con Simone Inzaghi in panchina batterono l'Atalanta per 0-2 grazie alle reti di Milinkovic-Savic e Correa. I rossoblu invece nella loro storia hanno alzato solo una volta il trofeo, nella stagione 1936-37.

Da una parte della barricata c'è la Lazio, reduce da due successi importantissimi, il primo maturato martedì scorso quando superando il Celtic per 2-0 in casa, i capitolini hanno centrato il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, di fatto spuntando il primo vero obiettivo stagionale. Una vittoria che vale tanto in termini di prestigio economico e di risultati, in un girone tutt'altro che semplice della massima competizione continentale. Alla vittoria di martedì, i biancocelesti hanno aggiunto il faticoso 1-0 sul Cagliari: un risultato molto faticoso da ottenere, che difatti testimonia la forma molto ondivaga dei laziali tra campionato e coppe europee. Nel match contro i sardi Sarri ha scelto di non operare turnover, risparmiandoselo proprio per la sfida contro i liguri. La Coppa Italia non è un obiettivo primario dei biancocelesti, ma nessuno schifa un trofeo in bacheca in più. A prescindere dalla formazione schierata, non di primissimo livello sulla carta, la voglia di vincere sarà la stessa, anzi ci sarà un pizzico di pepe in più con tanti giocatori a caccia di minuti a discapito dei fedelissimi del tecnico toscano.

Ad affrontare il debutto in Coppa Italia della Lazio ci sarà il Genoa. I rossoblu sono arrivati ad affrontare gli ottavi di finale partendo dai trentaduesimi, superando prima una sfida pirotecnica contro il Modena, vinta per 4-3, poi il successo in rimonta per 2-1 sulla Reggiana maturato solo dopo i tempi supplementari, con Gudmundsson a siglare il gol del sorpasso nell'overtime. La squadra di Gilardino sta tenendo un passo ottimo in campionato: i rossoblu sono costantemente al di sopra della linea di galleggiamento e sono in piena lotta per una posizione nelle zone centrali di classifica. Non solo questo: la Coppa Italia è una chance per la gloria e il Genoa non raggiunge i quarti di finale dalla stagione 1991-92, non è in dubbio che una dirigenza giovane e ambiziosa come quella del Grifo possa spingere fin da subito per risultati che possano fare la storia recente del club. Su Gilardino dunque la pesante scelta se fare turnover oppure giocarsi qualche "big" per provare il colpaccio all'Olimpico.

La designazione arbitrale degli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa ha assegnato la direzione della gara Lazio-Genoa al signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Raspollini e Laudato: Forneau sarà il IV uomo mentre Di Martino e Muto sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Sarà il terzo incrocio per Sacchi con i biancocelesti, dopo le vittorie, rispettivamente del 2020 e 2022, contro Crotone (0-2) e Spezia (4-0). Sesta volta invece per il fischietto marchigiano con il Cagliari, con un bilancio totale di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta in favore dei sardi. Per il direttore di gara maceratese sarà la nona direzione stagionale, debutto in Coppa Italia, dopo aver diretto quattro partite di Serie A, tre di Serie B e una anche di Prothathlima Cyta, vale a dire la massima lega cipriota.

Probabili formazioni

Come lasciato intuire da Sarri in virtù delle scelte operate contro il Cagliari in campionato, tanto spazio per le seconde linee. In porta è duello tra Sepe e Mandas per il ruolo da titolare, con l'italiano leggermente favorito sul giovane portiere ellenico. In difesa Patric e Gila saranno obbligati agli straordinari viste le condizioni fisiche di Romagnoli e Casale. Sulle fasce invece riposo per Lazzari e Marusic, giocheranno Pellegrini e Hysaj, a caccia di minuti in campo. Con Luis Alberto fuori, Basic può finalmente ritrovare la gioia di scendere in campo, il croato affiancherà infatti Cataldi e Vecino nella cintura mediana dei biancocelesti. In attacco spazio per Kamada come esterno di sinistra, dove è già stato provato in alcuni minuti delle due sfide contro Celtic e Cagliari. Il giapponese agirà vicino al fianco di Castellanos e il fedelissimo del tecnico Felipe Anderson.

Nonostante la ghiotta occasione di fare strada nella competizione, turnover in vista anche per Gilardino. Il tecnico si affiderà in attacco alla coppa Ekuban e Puscas, con Malinovskyi, Retegui e Junior Messias a riposo, mentre non recupera ancora Gudmundsson dal problema al polpaccio che lo sta trattenendo ai box. A centrocampo Martin, Kutlu, Galdames, Thorsby ed Hefti comporranno la linea a cinque. Riposo in vista per Dragusin, saranno De Winter, Matturro e Vogliacco la linea a protezione di Leali, per l'occasione titolare al posto di Martinez.

Lazio (4-3-3) Sepe; Luca Pellegrini, Patric, Gila, Hysaj; Vecino, Cataldi, Basic; Kamada, Castellanos, Felipe Anderson. All. Maurizio Sarri.

Genoa (3-5-2) Leali; De Winter, Matturro, Vogliacco; Martin, Kutlu, Galdames, Thorsby, Hefti; Ekuban, Puscas. All. Alberto Gilardino.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Genoa dello stadio Olimpico, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, inizierà alle ore 21 di martedì 5 dicembre 2023. Il match sarà visibile in chiaro su Canale 5, La partita sarà disponibile anche in streaming anche su Mediaset Infinity e SportMediaset.it. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Mediaset Infinity oppure sul sito internet di SportMediaset.it su tablet, pc e smartphone. A raccontare la sfida ci saranno Riccardo Trevisani e Roberto Cravero a commentare il match dell'Olimpico.