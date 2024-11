Europa League, Marusic: "Con Baroni possiamo fare molto bene. Siamo un gruppo molto sano"

Roma 27 novembre 2024 - Vigilia di Europa League in casa Lazio, nella giornata di domani all'Olimpico arriva il Ludogorets, con i capitolini a caccia della quinta vittoria consecutiva nella loro stagione continentale. Sulla carta un match agevole, ma da non sottovalutare, in una competizione ricca di stimoli, anche Marusic non si tira indietro ed è stato tra i grandi protagonisti fin qui della stagione europea. Il giocatore, tra i biancocelesti di più lunga data, è stato protagonista nel pomeriggio di oggi, insieme a Baroni, della conferenza stampa di presentazione del match. Ecco le sue parole.

La prima domanda è stata molto diretta e ha chiesto al giocatore, esperto di tante stagioni biancoceleste, se questa Lazio sia quella con le migliori prerogative e la maggior spinta morale per arrivare in fondo a una competizione europea. "Sono tanti anni che sono qui, ho vissuto tante partite in Europa con questa maglia. Penso che quest'anno stiamo facendo molto bene con mister Baroni, lo stiamo facendo anche in campionato. Credo che possiamo fare grandi risultati e davvero farne tante altre come stiamo già facendo. Domani abbiamo una partita molto importante: da non sottovalutare. In Europa League non ci sono squadre che puoi permetterti di prendere sotto gamba".

Spesso protagonista in coppa, il terzino balcanico ha confermato come in una competizione del genere non possa mai mancare una spinta extra per fare bene. "La motivazione non può mai mancare quando giochi in Europa League, sono grandi partite davanti ai nostri tifosi. La prestazione non deve mancare. Ogni giocatore che scende in campo deve dare il suo massimo, solo così si possono ottenere i risultati".

Uno dei limiti tecnici del giocatore è stato senza dubbio il contributo limitato in zona gol, una carenza a cui però è chiaro come il sole che voglia ovviare. "Sicuramente il mister vuole che noi terzini andiamo avanti, negli anni passati non abbiamo avuto questa libertà che abbiamo adesso. Tavares ha fatto otto assist e sta facendo benissimo, anche Lazzari e Pellegrini sono ottimi giocatori. Quando si giocano così tante partite, quando si gioca ogni 3-4 giorni, dobbiamo essere tutti pronti e a disposizione. Dobbiamo tutti dare una mano. Sono contento perché stiamo facendo bene, stiamo mostrando il nostro valore, ma sono convinto anche io di poter fare qualche assist in più nelle prossime partite".

Tornando a discutere della formazione attuale, si è chiesto a Marusic se creda che lo spogliatoio, nella sua condizione attuale, sia simile a quello capace di portare alla ribalta i biancocelesti nel passato recente della Lazio: "Abbiamo un gruppo molto buono e sano, tanti giovani che sono arrivati si sono adattati molto velocemente. Noi veterani li abbiamo aiutati a inserirsi, con i risultati poi è tutto più facile. I nuovi stanno facendo bene e penso che possiamo fare altre vittorie e continuare in questo modo".

L'ultima domanda ha spostato per un istante l'obiettivo dalla sfida contro il Ludogorets e chiesto a Marusic se, in virtù del grande rapporto che al momento lega la squadra ai tifosi, dispiacerà non avere supporter nella delicata trasferta di Amsterdam contro l'Ajax. "Penso sia una domanda più per la società che per me. Sicuramente ci dispiace non poter avere al nostro fianco e ricevere il loro aiuto, ma la società si farà sentire a riguardo".