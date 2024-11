Europa League, rigore negato nonostante il Var: anche Atletico ed Eintracht in vetta. Arbitro e traversa frenano Baroni. Un pareggio con rimpianti all’Olimpico La Lazio pareggia 0-0 contro il Ludogorets, rimanendo in vetta ma condividendo il primato. Polemiche per un rigore non concesso al 72'. Arbitraggio contestato.