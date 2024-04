Lazio, Felipe Anderson: "Era giusto comunicare la mia scelta. Ringrazio Lotito e tifosi"

Genova 19 aprile 2024 - La Lazio vince di misura, ma quello che importava era portare a casa i tre punti e questo è stato fatto. Il successo capitolino a Marassi contro il Genoa arriva da una rete di Luis Alberto, sull'assist di Kamada imbeccato dal tocco geniale di Felipe Anderson. Proprio il brasiliano a partita terminata si è presentato ai microfoni di Dazn per raccontare non solo del match del Ferraris, ma anche del suo futuro, visto che in settimana ha comunicato il suo ritorno ufficiale in Brasile, dove a partire dal prossimo anno vestirà la maglia del Palmeiras. Ecco le parole del fantasista laziale

Felipe oggi hai dato il la all'azione del gol, la classifica è migliorata, ma con l'atteggiamento e il carattere del secondo tempo pensi si possa fare anche meglio? "Nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà, non siamo stati bravi tecnicamente perché ci hanno messo tanta energia e pressavano alto. Sono una squadra tosta e compatta, c'era poco spazio tra le linee e non riuscivamo a fare quello che volevamo. Siamo andati meglio nel secondo tempo, abbiamo sfruttato bene le nostre giocate e la nostra tecnica".

Guardando i nomi dell'azione del gol: Felipe Anderson, Luis Alberto e Kamada; nel tuo caso sappiamo già il tuo futuro e forse anche loro lasceranno la squadra a fine stagione, ma avete dimostrato grande professionalità, lottando per la maglia... "Sono contento di aver aiutato i compagni. Noi siamo cresciuti giocando, sappiamo quanto ci teniamo ogni partita a vedere le vittorie della squadra, soprattutto questi tifosi che amano la Lazio come noi. Luis Alberto è qui da tanto tempo, Kamada invece è qui solo da un anno ma ci tiene come tutti e si impegna tanto, ci ha messo corsa e ha lavorato anche quando non giocava. Dimostra che siamo un gruppo unito e vogliamo vincere ogni partita".

Tu hai deciso di voler far conoscere il tuo futuro leggermente in anticipo, comunicando la tua scelta, ma rassicurando che non avresti vestito un'altra maglia in Italia, è un gesto di rispetto per la Lazio? "Nella mia carriera non mi è mai piaciuto parlare delle voci, dei giornali... Ma era arrivato il momento perché ho sentito tanto in questi giorni sui giornali e non solo. Era giusto comunicare la mia scelta, ci tenevo tanto. Io voglio dare tutto in questo ultimo mese e voglio raggiungere gli obiettivi per la squadra. Io faccio parte di questa squadra, loro hanno bisogno di me e io di loro. Non dobbiamo mollare e mettere la testa in ogni gara. Sono uno dei giocatori che ha giocato di più in questi ultimi anni, io devo esserci con il cuore e con la testa per la Lazio e per tutti".

Lotito ha detto di aver fatto di tutto per convincerti di rimanere, ma è una scelta che hai fatto di cuore, per te e per la tua famiglia? "Ci tengo tanto al presidente, l'ho ringraziato tanto, abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Lui ha sempre parlato con me di persona riguardo questa situazione e io gliel'ho fatto sapere per primo e dal vivo quale fosse la mia situazione e la mia intenzione. Ringrazio anche il direttore Fabiani che ha sempre capito ciò che volevo e mi hanno rispettato tanto nelle mie scelte. Li ringrazio molto per avermi accolto di nuovo in una situazione non facile per me, lo stesso per i tifosi che mi hanno voluto bene e riaccolto fin da subito. Mi voglio godere ogni giorno e ogni minuto con la maglia della Lazio"